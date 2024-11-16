Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Denizli\'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Denizli'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

16.11.2024 23:46
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Denizli'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 31 ilden 86 ekip katıldı. Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı.

Şampiyonada, minikler düzenlemeli dalda Antalya ekibi Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, minikler düzenlemesiz dalda da İzmir ekibi Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birincilik elde etti.

Yıldızlar düzenlemeli dalda İstanbul ekibi Nefestanbul Spor Kulübü, yıldızlar düzenlemesiz dalda ise Trabzon Taka Müzik ve Halk Oyunları Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Gençler düzenlemeli dalda Denizli ekibi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dalda Trabzon ekibi Beşikdüzü Spor Kulübü şampiyon oldu.

Büyükler düzenlemesiz dalda Tekirdağ ekibi Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda da Kocaeli Folklor Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir turnuva geçirdiklerini, Türkiye'nin renklerini bir araya getirdiklerini belirterek, "Bu turnuva aynı zamanda bir turizm organizasyonu. Burada muhteşem bir salon var. Oscar ödül törenlerinin yapılabileceği bir çapta muazzam bir salon. Böyle salonlarımızın olması, bu salonlarda şampiyonalarımızın yapılması çok mutluluk verici. Güzel yerlerde güzel işler yapmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da Anadolu'nun motiflerinin Denizli'de buluştuğunu kaydetti.

Yarışma sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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