Denizli'de küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen 8 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Stadyum Mahallesi'ndeki evde anne D.A'nin küvette duş aldırmak istediği kızının soluk borusuna su kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
