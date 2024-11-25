Denizli'de Okul Çıkışında Çocuk Tır Çarptı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı kaldırımda yürüdüğü sırada tırın çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, okuldan çıkıp kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi B.E.Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kaldırımdaki çocuğun tırın çarpmasıyla düşmesi ve aracın yoluna devam etmesi yer alıyor.