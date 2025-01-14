Denizli'de Organ Bağışı ile 3 Hastaya Hayat Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Organ Bağışı ile 3 Hastaya Hayat Verildi

Denizli\'de Organ Bağışı ile 3 Hastaya Hayat Verildi

Beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir Erzen'in organları, organ bekleyen 3 hastaya nakledildi. Organ bağışı süreci ve sağlık müdürünün açıklamalarıyla birlikte bağışın önemi vurgulandı.

14.01.2025 18:57  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'de, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı devlet hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Bekir Erzen'den (81) alınan bir karaciğer ve iki böbrek organ bekleyen 3 kişiye yeniden hayat verdi.

Merkezefendi ilçesinde 6 Ocak'ta evinde rahatsızlanan Bekir Erzen, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Erzen'in, 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Organ Nakli Birimi devreye girdi. Hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi organlarını bağışlamayı kabul etti. İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezinden gelen ekipler Erzen'in karaciğer ve 2 böbreğini alarak, İzmir'de organ bekleyen hastalara götürdü. Erzen'den alınan karaciğer ile iki böbreğini organ bekleyen hastalara nakledildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Bekir Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar. Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzan'a yüce Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Denizli, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Organ Bağışı ile 3 Hastaya Hayat Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Organ Bağışı ile 3 Hastaya Hayat Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.