Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı

Denizli\'de Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı
31.05.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptı; 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.???????

Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

17 kişi taburcu edildi

Tedavileri tamamlanan 17 yaralı taburcu edildi.

Çeşitli hastanelerdeki 16 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Yaşamını yitiren 8 kişinin cenazelerinin, DNA incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Güncel, Ulaşım, Bebek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:40:24. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.