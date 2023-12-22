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Denizli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Denizli\'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
22.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:51
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Azra Ümmü Demirbaş (20), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olan Demirbaş'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen diğer yaralı Muhammed Yahya Batulu'nun (17) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri, yayalara çarpan 45 SA 1379 plakalı otomobili, kaza yerine yakın bir mevkide park halinde buldu. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 SA 1379 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Demirbaş ile Batulu'ya çarparak kaza yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: AA
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