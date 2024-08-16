Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü

Denizli\'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin bir balık restoranına yemek yemeye giderken olduğu belirlendi.

16.08.2024 14:42
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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı (75) hayatını kaybetti. Bir balık restoranına yemeğe giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettikleri belirlenen 4 kişinin cansız bedenlerinin bulundukları yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı

Çan ilçesi Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkiindeki 200 metrelik uçurumdan, bugün saat 08.00 sıralarında, dumanların geldiğini fark eden vatandaşlar, merak edip baktıklarında bir otomobil olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 NF 305 plakalı otomobildeki Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı'nın (75) hayatlarını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, ölen 4 kişinin cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

KAZA BALIK YEMEYE GİDERKEN OLMUŞ

Kazada ölen 4 kişinin dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobille Çal ilçenin kırsal Hançalar Mahallesi'nden Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları ancak akşam eve dönmemeleri üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kazanın dönüş yolunda değil giderken meydana geldiğini belirledi. Kazanın Tekeci'nin virajı alamaması sonucu meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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