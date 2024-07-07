Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2035 Sokakta, M.E. (26) ile H.G. (24) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.E. tabancayla H.G'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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