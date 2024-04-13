Denizli'de tırın çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de tırın çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı

Denizli\'de tırın çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen bir tır, aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobile çarptı. Kazada yaralananlar arasında ağır durumda olan bir çocuk bulunuyor. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve kaza nedeniyle yol bir süreliğine kapatıldı.

13.04.2024 03:31  Güncelleme: 03:34
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde, aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.

Fırat D'nin kullandığı 20 SS 485 plakalı tır, Denizli- Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp, Mesut Çoban idaresindeki 42 Y 5406 plakalı otomobile çarptı. Tır, ardından şarampole yan yattı.

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa (10), Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sarayköy, İtfaiye, Denizli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tırın çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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