Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatice Turan (44) kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Turan'ın cenazesi Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Hatice Turan ve Tuğba Kef yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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