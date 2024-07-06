Denizli'de Turist Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, turist kafilesi getirecekleri bahanesiyle bir işletme sahibini dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde restoran işleten H.A'yı arayan ve kendisini turizmci olarak tanıtan M.Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı.

Getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini belirten M.Ç, tatlıların Gaziantep'ten getirilmesini isteyerek, H.A'ya sipariş vermesi için sözde bir Antep baklavacısının telefon numarasını iletti.

İşletme sahibi H.A. sipariş için aradığında sesini değiştirerek aramayı yanıtlayan ve bu kez kendisini baklavacı olarak tanıtan M.Ç, 59 bin liralık siparişin ücretini aldı.

H.A. rezervasyon günü geldiğinde turizmci ve baklavacı olarak konuştuğu kişilerin telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldığını fark etti, durumu jandarmaya bildirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği operasyonda M.Ç. ile ona yardım ettiği belirlenen İ.Y'yi (25) İzmir'de yakaladı.

M.Ç'nin aynı yöntemle 25 ilde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla arandığı, 40 ilde de 97 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.