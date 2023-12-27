 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartın bodrum katında çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.

Denizli\'de yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
27.12.2023 - 20:50,  Güncelleme: 20:53
Abone Ol

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım isimli bebek hayatını kaybederken, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı apartın bodrum katında çıktı. Sinem Yıldırım (21), çocukları Masal (1) ve Serhat Can Yıldırım'la (3) apartta bulunduğu sırada, çıkan yangını farketti. Yangın kısa sürede yayılırken Sinem Yıldırım, Serhat Can'ı yanına aldıktan sonra diğer odadaki Masal'ı da kurtarmak istedi. Ancak odayı saran alevlerden içeriye giremedi. Anne-oğul vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Masal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralandıkları belirlenen anne-oğul ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne-oğulun vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi. Masal'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sinem Yıldırım, Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Adli Tıp, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43
Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement