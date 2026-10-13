Denizli Merkezefendi'de kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor

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Denizli Merkezefendi\'de kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor
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Denizli Merkezefendi'de 11 Ekim'de evden ayrılan 80 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, hastanın son görüldüğü bölgede araziyi dronla havadan da tarıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde 11 Ekim'de evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Fatma Aylak için kayıp ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, Aylak'ın son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları kapsamında arazi dronla havadan da taranıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'de kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor - Son Dakika
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