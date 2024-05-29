Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu - Son Dakika
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Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu

Denizli\'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu

Çameli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı gerçekleşti. Dolu, ilçe merkezi ve bazı mahallelerde meyve ağaçları ile tarım arazilerine zarar verdi. Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü ve sürücüler trafikte güçlük çekti.

29.05.2024 20:33
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Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından görülen dolu yağışı, ilçe merkezi, İmamlar, Belevi ve Yumrutaş mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağaçlar ile tarım arazilerine zarar veren dolu nedeniyle bazı bölgelerde biriken dolu alanı beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu - Son Dakika

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