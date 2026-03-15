Denizli'nin Pratik Lezzeti: Çaput Aşı
Denizli'nin Pratik Lezzeti: Çaput Aşı

15.03.2026 11:59
Güney'in geleneksel yemeği çaput aşı, besleyici ve doyurucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Denizli'nin Güney ilçesinin lezzetlerinden çaput aşı, pratik ve doyurucu yönüyle öne çıkıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Denizli mutfağının lezzetlerinden çaput aşının tarifi anlatıldı.

Pratik şekilde hazırlanan çaput aşı, içindeki et ve sebzelerle besleyici ve doyurucu bir lezzet olarak biliniyor.

Çaput aşı, ekşili ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle dikkati çekiyor. Yemek kuzu eti, kuyruk yağı, yeşil biber, üzüm yaprağı, domates, pirinç, haşlanmış nohut ve soğanla hazırlanıyor ve sıcak olarak tüketiliyor.

Çaput aşı tarifini AA muhabirine anlatan şef Metin Ayhan Yiğit, yemeğin yöre için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İçinde üzüm yaprağı olan yemeğin özellikle bağların filiz verdiği kısa dönemde yapıldığını kaydeden Yiğit, geçmişte özellikle tarlada, bağda ve bahçede çalışan kadınların akşam eve döndüklerinde hızlıca hazırladığı bir yemek olduğunu, görünüşüyle yaprak sarmayı andırdığını ifade etti.

Yiğit, eskiden kadınların tarladan geldiklerinde hemen bahçeden bir bağ yaprağı koparıp içine biraz et, kuyruk yağı ve pirinç koyarak tek başına doyurucu bir yemek hazırladığını belirterek, "Yöresel yemekler tek yemektir. Genelde eskiden biliyorsunuz, tarhana çorbası içilirdi mesela, tek yenirdi, başka bir şey yenmezdi. Eskiden böyle olması bu yöreselliğe daha bir renk katıyor bence. Tek yemek olması, herkesin o tencereden sunum alıp yemek yemesi, yöreselliği bir adım öne çıkarıyor." dedi.

Metin Ayhan Yiğit, yemeğin en önemli parçalarından birinin bağ yaprağının "tefek uçu" adı verilen bölümü olduğunu, bundan dolayı yalnızca yaklaşık iki aylık dönem olan bağların yeni filizlendiği zamanlarda yapılabildiğini vurguladı.

Yemeğe kuzu, dana ya da tavuk eti konabildiğini dile getiren Yiğit, "Hızlı ve güzel bir yemek." dedi.

Yiğit, çaput aşının eskisi kadar çok yapılan bir yemek olmadığını ancak gastronomiye yönelik ilginin artmasıyla bazı restoranların tadım menülerinde bu yemeğe yer verildiğini ifade etti.

Çaput aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

• 500 gram kuzu eti

• 2 domates

• 3 yeşil biber

• 10 üzüm yaprağı

• Yarım su bardağı pirinç

• 100 gram kuyruk yağı

• Tuz

• 100 gram haşlanmış nohut

• 2 soğan

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 bardak su

Yapılışı???????

Sıvı yağ ve kuyruk yağı birlikte kavrulur.Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar 10 dakika beklenir.Doğranmış üzüm yaprağı, soğan ve yeşil biber eklenip karıştırıldıktan sonra 15 dakika daha beklemeye alınır. Bir bardak su ilave edilip pirinç de eklenip karıştırılır.Daha sonra domates ve haşlanmış nohut ilave edilip tuz eklenir.Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirilir.Sıcak olarak servis edilir.

Kaynak: AA

