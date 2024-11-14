Denk Partisi'nden Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denk Partisi'nden Şiddet Olaylarına Tepki

Denk Partisi\'nden Şiddet Olaylarına Tepki

Hollanda'da Denk Partisi, Ajax-Maccabi maçı öncesi yaşanan şiddet için İsraillilerin yargılanmasını istedi.

14.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, UEFA Avrupa Ligi kapsamında başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde şiddet olayları başlatan İsraillilerin Hollanda'da yargılanmalarını istedi.

Denk Partisinin Amsterdam Belediye Meclisindeki grup başkanı ve sözcüsü Sheher Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarını "Pogrom (Holokost döneminde Yahudilerin hedef alındığı şiddet olayları)" olarak adlandıran Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın olayları tek taraflı değerlendirdiğini ve İsrailli taraftarların provokasyonlarını görmezden geldiğini söyledi.

"İsrailli taraftarlar gerilimi tırmandırdı"

Khan, olayların İsrailli taraftarların saldırılarıyla tırmandığını kaydederek, "İsrailli taraftarlar Amsterdam'a geldiğinde Filistin sembollerine saldırmaya, Filistin bayraklarını indirmeye başladı. Irkçı ve soykırımcı sloganlar attılar, İsrail ordusunu desteklediklerini gösterdiler ve 'Araplara ölüm' ve 'Gazze'de artık çocuk yok' gibi sözler sarf ettiler. Bu, halihazırda devam eden soykırımdan rahatsız olan şehrimizde büyük tepkiye neden oldu. Taksi şoförlerimize de saldırdılar." dedi.

Khan, son yıllarda Yahudi vatandaşlara yönelik bazı münferit saldırıların yaşandığını kabul ederken, belediye başkanının "pogrom" ifadesini kullanmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

"Belediye Başkanı bu olayların neden bir 'pogrom' olduğunu açıklayamadı. Yahudi toplumunun korku ve endişelerini gidermek istediğini söylüyor. Ancak bunu yapmanın yolu gerçeklere bağlı kalmaktır. Gerçeklere sadık kalırsanız, şehrimizdeki Yahudilere en iyi şekilde yardımcı olursunuz" diyen Khan, şunları kaydetti:

"Başkan, 'pogrom' kelimesini kullanarak korkuları daha da körükledi. Son yıllarda şehrimize binlerce İsrailli turist geliyor ve daha önce hiç İsrail vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırı yaşanmadı. Amsterdam'daki Yahudi vatandaşlarımıza karşı da İsrail vatandaşlarına yapılan türden bir saldırı hiç olmadı. Böyle bir şey olsaydı, Yahudi kardeşlerimizin yanında durur, asla kabul etmezdim."

Belediye yönetimi olayları tek taraflı değerlendirdi

Yahudi toplumunda korku ve endişenin arttığını kaydeden Khan, "Bu korkuyu anlayışla karşılıyorum. Ancak bazı siyasetçiler, bu korku ve endişeyi kendi aşırı sağcı, ırkçı gündemleri için istismar ediyor." ifadelerini kullandı.

Khan, belediye başkanının olayları tek taraflı değerlendirdiğini söyleyerek, "Belediye Başkanı toplumsal endişeleri ve Yahudi toplumunun korkularını gereksiz yere körükledi. Maccabi holiganlarının soykırım çağrısı yapan sloganlar attığından, şehrimizdeki taksi şoförlerine saldırdıklarından hiç bahsetmedi." dedi.

10 İsrailli taraftar gözaltına alındı

Belediye meclisindeki oturumda gözaltına alınanlarla ilgili rakamların paylaşıldığını belirten Khan, "Gözaltına alınanların 10'unun İsrail vatandaşı olduğunun açıklanmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Maccabi Tel Aviv taraftarı olan İsrailli şüphelilerin ülkelerine döndüğünü aktaran Khan, "Şu an İsrail'e dönmüş olsalar da, Hollanda makamlarının İsrail'den bu suçluları Amsterdam'a iade etmesini talep etmesini ve eğer suçlu bulunurlarsa burada yargılanmalarını sağlamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın taraftarlar alınmadan oynanması değerlendirildi

Khan, maçın oynanacağı gecenin öncesinde, karşılaşmanın taraftarsız oynanması seçeneğinin de içinde bulunduğu olayları konuşmak için Belediye Başkanı'nın Başbakan Dick Schoof'u araması fakat ulaşamamasının da belediye meclisindeki tartışmalarda gündeme geldiğini aktardı.

Khan, "Bu tartışmalar önemsiz. Maça taraftar alınmaması konuşulmuş ama zaten 2 bin 600 Maccabi taraftarı Amsterdam'daydı. Baştan hiç gelmelerine izin vermemeliydi" dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinde (UEFA) Rus kulüplerine uygulanan yasağın İsrail kulüplerine de uygulanması gerektiğini vurgulayan Khan, şunları kaydetti:

"Tıpkı Rus futbol kulüplerine yaptığımız gibi İsrail kulüplerinin tamamını yasaklamalıydık. Ülkeleri soykırım suçu işliyor. Buraya geldiklerinde soykırımı desteklemiş oluyorlar. Geçen hafta yaşananlar tam da bunu gösterdi. Bu yüzden Amsterdam'a hiç gelmemeliydiler ve burada istenmediklerini bilmeliler."

-"Asıl sorun Gazze'deki soykırım"

Khan, olaylar nedeniyle şehirde protesto yasağının uzatılmasının Filistin destekçisi hareketleri durduramayacağını vurgulayarak, "İnsanlar sokakta olmaya meraklı olduğu için değil, bir soykırım yaşandığı için gösteri yapıyor." dedi.

"Gösterileri yasaklayabilirler ama biz devam eden soykırımla ilgili endişelerimizi dile getirmenin başka yollarını bulacağız" ifadelerini kullanan Khan, "Hükümetimiz de bu soykırımda suç ortağı. Sorun bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Amsterdam Belediye Meclisine Gazze'de soykırım işlendiğinin belirtilmesi için önerge sunacaklarını belirten Khan, "Soykırım devam ettikçe toplumdaki gerilimler sürecek ve tekrar ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Maccabi Tel Aviv, İnsan Hakları, Amsterdam, Hollanda, Politika, Güncel, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denk Partisi'nden Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Denk Partisi'nden Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.