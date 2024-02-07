Deprem bölgesinde gönüllü gassallık yapan kişi, cenaze hizmetleri kursu açılmasına öncülük etti

Güncel

GEÇEN yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Isparta'dan bölgeye giden Hüsnü Erdoğan (44), gönüllü gassallık yaptı, memleketinde dönünce de 'Cenaze Hizmetleri' adı altında kurs açılmasına öncülük etti. Erdoğan, toplumun cenaze hizmetine yönelik bilgisinin yetersiz olduğu düşüncesiyle kurs açılmasını önerdiğini ve oğlunun da kursa katılıp mezun olduğunu söyledi.

Isparta'da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüsnü Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası gönüllü gassal (ölü yıkayıcı) olarak Hatay'a gitti. Deprem bölgesinde gönüllü olarak gassallık yapan Erdoğan, yaklaşık 20 gün Hatay'da kaldı. Isparta'ya dönen Erdoğan'ın önerisiyle Halk Eğitim Merkezi ve Isparta Müftülüğü tarafından kentte, 'Cenaze Hizmetleri Kursu' açıldı. Geçen yıl aralık ayında başlayan kurslar, ilgi gördü. İkincisi düzenlenen kursa katılanlara cenaze yıkaması, kefenleme, cenaze namazı ve defin hakkında bilgi verildi. Erdoğan da kursta gönüllü olarak eğitmenlere yardım etti, kursiyerlere bilgi verdi. Kursu tamamlayanlara da sertifika verildi.

'5 BİNE YAKIN CENAZE DEFNETTİM'

Uzun zamandır yakını ölenlerin talebiyle gönüllü olarak gassallık yaptığını anlatan Hüsnü Erdoğan, Geçen sene 6 Şubat'taki deprem sonrası gönüllü olarak gassallık yaptım. Cenaze defin işlemi için Hatay'a gittim. Antakya Asri Mezarlığı'nda 5 bine yakın cenaze defnettim. Kurs, Isparta'da yaşayanların, cenazenin defnine kadar nasıl işlemler yapılacağını öğrenmesi amacıyla açıldı. Oğlum bu kurstan mezun oldu. Ölümlü dünya, biz de elbet zamanımız geldiğinde gideceğiz diye konuştu.

'KURSUMUZ 32 SAAT SÜRÜYOR'

İkinci kurs dönemi sonrasında Gülistan Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirilen sertifika töreninde caminin müezzin kayyımı ve eğitmen Mustafa Emre, kurs hakkında bilgi verdi. Emre, Cenaze hizmetleri kursumuz 32 saat sürüyor. İnsanlar bu kursa cenaze hizmetlerini öğrenmek, yakınları vefat ederse kefenlenmesi, yıkanması, dua edilmesi, defin ve taziye süreci hakkında bilgi almak için katılıyor dedi.

BABASININ YÖNLENDİRMESİYLE KURSA BAŞLADI

Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Berkan Erdoğan (18) da babasının yönlendirmesiyle kursa başladığını söyledi. Cenaze hizmetlerini öğrendiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Erdoğan, Normalde başarabileceğimi düşünmüyordum ama başardım. Bilgilerin ileride lazım olacağı düşüncesiyle kursa katıldım diye konuştu. (DHA)