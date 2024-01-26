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Deprem bölgesindeki konutlar şubat ayından itibaren teslim edilecek - Son Dakika
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Deprem bölgesindeki konutlar şubat ayından itibaren teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşların güvenle yaşayacakları konutların toplu olarak teslim edileceğini ve sonrasında da her ay etap etap anahtar teslimlerinin devam edeceğini belirtti.

Deprem bölgesindeki konutlar şubat ayından itibaren teslim edilecek
26.01.2024 - 22:30,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Hacı Turan ile deprem bölgesinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özhaseki, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşlarımızın güvenle yaşayacakları tamamlanan konutlarımızı şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlıyoruz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Deprem bölgesindeki konutlar şubat ayından itibaren teslim edilecek - Son Dakika
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