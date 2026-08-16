İPA'nın deprem anketi: İstanbul'da en çok alınan önlem, deprem çantası hazırlamak - Son Dakika
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İPA'nın deprem anketi: İstanbul'da en çok alınan önlem, deprem çantası hazırlamak

İPA\'nın deprem anketi: İstanbul\'da en çok alınan önlem, deprem çantası hazırlamak
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İPA'nın 751 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 69,6'sı yakın gelecekte yıkıcı deprem riski olduğunu düşünüyor, yüzde 70,8'i endişeli. Katılımcıların yüzde 50,9'u depreme karşı önlem almazken, en çok tercih edilen önlem yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılında, İstanbullulara depreme karşı aldıkları önlemleri ve endişe durumlarını sordu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69,6'sı İstanbul'un yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski taşıdığını düşünüyor, yüzde 70,8'i olası bir deprem için endişeli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 50,9'u, depreme karşı herhangi bir önlem almadığını ifade ederken, en çok tercih edilen önlem, yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu.

İBB'ye bağlı İPA tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni, İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan "Gündem Araştırmaları"nın temmuz ayı raporu açıklandı.

Araştırma kapsamında Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemi kullanılarak 751 kişi ile görüşüldü. Araştırmada, merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27.yılı nedeniyle deprem için ayrı bir başlık açıldı.

"YIKICI DEPREM BEKLEYENLERİN ORANI: YÜZDE 69,6"

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69,6'sı İstanbul'un yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski taşıdığını düşünüyor. Katılımcılara deprem endişesi sorulduğunda, yüzde 70,8'i olası bir deprem için endişeli olduğunu belirtti. En yüksek endişe oranı, 18-35 yaş arası grupta görüldü. Kadınların yüzde 78'i erkeklerin ise yüzde 63,5'i deprem konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

İstanbul'da gerçekleşmesi olası afet türleri içinde en çok hangisinden endişe duyulduğu sorulduğunda da ilk sırada yüzde 91,5 ile deprem yer aldı. Depremi, orman yangını, yangın, sel ve su baskını riski izledi.

"ÖNLEM ALANLARIN ORANI DÜŞÜK"

Araştırmada İstanbullulara, "Olası bir deprem için ne gibi önlemler aldınız?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50,9'u herhangi bir önlem almadığını belirtirken yüzde 28,5'i deprem çantası hazırladığını söyledi. İstanbulluların yüzde 18,4'ü evinin dayanıklılığını kontrol ettirdiğini, yüzde 10,1'i evdeki ağır eşyaları sabitlediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 10'u yakınındaki deprem toplanma alanlarının yerini öğrendiğini, yüzde 9,1'i Zorunlu Deprem Sigortası veya özel konut sigortası yaptırdığını, yüzde 7,9'u yakınlarıyla acil durum iletişim planı yaptığını, yüzde 6'sı bina içindeki tahliye yollarını belirlediğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Deprem, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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