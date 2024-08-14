Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen 'Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi'nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

14.08.2024 14:47
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen katıldı.

Louisa Vinton burada yaptığı konuşmada, projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. UNDP'nin ilk günlerden itibaren ilgili bakanlıklar ile işbirliğiyle yıkıntıların toplanması için çalıştığını belirten Vinton, amaçlardan birinin geri dönüşüm olduğunu söyledi.

Büyükelçi Katsumata da deprem bölgesindeki enkazın bertaraf edilmesi veyerel halkın sağlığının tehlikeye girmesini önlemek üzere tasarlanan projenin başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Ülkesinin proje sürecindeki desteğini vurgulayan Katsumata, UNDP'ye projedeki katkısı nedeniyle teşekkürlerini sundu.

"Milyonlarca ton deprem enkazı var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan milyonlarca tonluk enkazın homojen olmadığına işaret etti.

Bu atıkları yeniden kullanılabilir hale getirmek için çabalamanın önemine değinen Turan, UNDP ve Japonya'nın, Türkiye'de Çevreye Duyarlı Enkaz Geri Dönüştürme Projesi kapsamında verdiği 4,8 milyon dolarlık hibeyle Hatay ve Kahramanmaraş'ta mobil kırıcılarla inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımına destek sağladıklarını belirtti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen de depremin ardından yaklaşık 50 milyon metreküp molozun da ortaya çıktığını söyledi.

Enkazın taşınması için birçok kurum ve akademisyenle istişare yaptıklarını ifade eden Tüzgen, atıkların çevreci, iklime duyarlı şekilde ekonomiye kazandırılması için böyle bir projenin ortaya çıktığını anlattı.

Toplantıda projenin yapım sürecinin detaylarını içeren sunum da yapıldı.

Proje

Japonya tarafından finanse edilen projeyle, özellikle Tohoku Depremi'nden sonra enkaz yönetiminde Japonya'nın en iyi uygulamalarını bölgeye getiren tesisler kuruldu.

Bu tesislerde geri dönüştürülebilir malzemeler ayrıştırılarak, dolgu ve asfalt malzemesi olarak yeniden kullanılmak üzere enkazdaki beton parçaları öğütülüyor.

Kaynak: AA

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