Deprem Riskine Karşı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, deprem riskine karşı yapılacak çalışmalara ilişkin ilçedeki vatandaşları bilgilendirmek için 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde toplantı düzenleyecek.
Menteşe Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki yaklaşık 3 bin binayı kapsayan yapı envanteri çalışması başlıyor. Çalışmalar öncesinde, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda vatandaşlara bilgi verilecek.
Çalışma ile ilçenin mevcut yapı durumunun bilimsel verilere dayalı olarak analiz edilerek riskler karşısında atılması gereken adımların planlanmasına zemin oluşturulacak.
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