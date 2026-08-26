Deprem Sigortasında Ödeme İadesi Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem Sigortasında Ödeme İadesi Düzenlemesi

Deprem Sigortasında Ödeme İadesi Düzenlemesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK'nın tavsiyesiyle zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı; poliçe iadesi kolaylaşacak.

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi yaptırılan evin satışı halinde, kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek.

KDK'ya başvuran bir vatandaş, zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığını, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı ev için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığını ifade etti. Böylece aynı konut için iki ayrı poliçe düzenlenmiş olduğunu belirten vatandaş, poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak istediğini ancak karmaşık bir süreçle karşılaştığını ifade etti. Vatandaş, ödediği primin kullanılmayan kısmını geri almakta güçlük yaşadığını belirterek, uygulama nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde talepte bulundu.

İKİ KURUMA TAVSİYE VERİLDİ

KDK tarafından yapılan inceleme sonucunda; mevcut uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi, vatandaşın hakkını daha kolay kullanabileceği bir sistem kurulması yönünde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından DASK uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

21 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; bir konut satıldığında eski sahibine ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen prim, eski ev sahibine geri ödenecek. Yeni ev sahibi için de ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas olacak.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Sigortasında Ödeme İadesi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Livakovic Barcelona’ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
Plajda gergin anlar Görenler denizden hemen çıktı Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Ölümüne yolculuk kamerada Ölümüne yolculuk kamerada

13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:47:30. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem Sigortasında Ödeme İadesi Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement