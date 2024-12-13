Deprem Yardımı İçin Gittiği Hatay'da Kandırılıp Suriye'ye Gönderilen Mehmet Güneş'in Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Deprem Yardımı İçin Gittiği Hatay'da Kandırılıp Suriye'ye Gönderilen Mehmet Güneş'in Ailesi Yardım Bekliyor

Deprem Yardımı İçin Gittiği Hatay\'da Kandırılıp Suriye\'ye Gönderilen Mehmet Güneş\'in Ailesi Yardım Bekliyor

Adana'da telefon alım satımı yapan 30 yaşındaki Mehmet Güneş, deprem sonrası yardım götürdüğü Hatay'da kimliği belirsiz kişiler tarafından uygun fiyatlı telefon vaadiyle kandırılarak Suriye'ye götürüldü. Ailesi, Mehmet'in Kamışlı'daki cezaevinde bulunduğunu öğrenince yardım talep etti.

13.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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ADANA'da telefon alım satımı yapan Mehmet Güneş (30), 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkımların yaşandığı Hatay'a yardım götürdüğü gün, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından uygun fiyata telefon alabileceği söylenerek ticaret bahanesiyle kandırılıp Suriye'ye götürüldü. Oğullarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentindeki cezaevinde olduğu haberini alan Güneş ailesi, kurtarılması için yardım istedi.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde telefon alım satımı yapan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Güneş, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 Şubat'ta arkadaşlarıyla yardım götürmek amacıyla Hatay'a gitti. Bir süre sonra oğullarından haber alamayan Güneş ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, yaklaşık 2 yıldır göremedikleri, sesini dahi duyamadıkları oğullarının bir süre önce tahliye olan hapishane arkadaşından gelen telefonla Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'nin kullandığı cezaevinde bulunduğu haberini aldı.

UCUZ TELEFON VAADİYLE KANDIRILMIŞ

Tarım işçilerine elcilik yapan İsmail Güneş, oğlunun Hatay'a yardım götürdükten sonra kaybolduğunu belirterek, "İki oğlum var. 6 Şubat depremlerinden 3 gün sonra biri Kahramanmaraş'a biri ise Hatay'a yardım götürdü. Hatay'a giden oğlum Mehmet bir daha geri dönmedi. Orada bir Suriyeli, 'Sen bize bu iyiliği yaptın, biz de sana iyilik yapalım. Deprem dolayısıyla Suriye'ye giriş çıkışlar serbest. Burada 10 bin lira olan telefonlar orada 2 bin lira, gel seni oraya götürelim' demiş. Oğlumu kandırıp Suriye'ye götürmüşler" diye konuştu.

'DÖVÜP, YPG'YE AJAN DİYE TESLİM ETMİŞLER'

Daha sonra oğlunu dövüp elindeki paraları aldıklarını ileri süren Güneş, "Dövüp, paralarını aldıktan sonra YPG'ye ajan diye teslim etmişler. Yaklaşık 2,5 ay önce biri aradı. Oğlumun Kamışlı'daki cezaevinde olduğunu söyledi. Kendisi bir süre önce o cezaevinden çıkmış. Cezaevinde ailelerini aramalarına izin verilmediğini anlattı. Depremden sonra sesini dahi duymadık. Küçük torunum 2 yaşında ve seccadenin başına geçip her namaz zamanı babası için dua ediyor. Torunlarımı böyle görünce dayanacak gücüm kalmıyor. Diplomatik durumları bilmiyorum ama devletimizin imkanı varsa oğlumuzla ilgili bilgi almalarını ve buraya getirilmesini sağlamalarını istiyoruz. Devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN OĞLUMA ULAŞMALARINI İSTİYORUM'

Gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istediğini söyleyen Emine Güneş ise "Ne olur bize yardım etsinler, benim oğlumu getirsinler. Dayanacak gücüm kalmadı. 3 çocuğu var, ne yapacağımızı şaşırdık. Devlet büyüklerinden oğluma ulaşmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Deprem Yardımı İçin Gittiği Hatay'da Kandırılıp Suriye'ye Gönderilen Mehmet Güneş'in Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem Yardımı İçin Gittiği Hatay'da Kandırılıp Suriye'ye Gönderilen Mehmet Güneş'in Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika
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