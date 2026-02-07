6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Çiğli'de "Deprem Forumu" Düzenlendi: "Deprem Öldürmez, Depreme Karşı Çare Bilimdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Çiğli'de "Deprem Forumu" Düzenlendi: "Deprem Öldürmez, Depreme Karşı Çare Bilimdir"

07.02.2026 10:03  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Deprem Forumu'nda Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin önemine ve afet yönetiminde asıl hedefin zarar azaltma olması gerektiğine dikkat çekti. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise depreme karşı dirençli kentlerin inşasının önemini vurguladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlediği Deprem Forumu'nda konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin dünyadaki en büyük depremlerden biri olduğunu belirterek, afet yönetiminde asıl hedefin zarar azaltma olması gerektiğini vurguladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da depreme karşı dirençli kentlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Deprem öldürmez, depreme karşı çare bilimdir. Ne yazık ki ihmal öldürür. Umarım depremle yüzleşmeyiz ancak bizler dirençli kentler yapmalıyız" dedi.

Çiğli Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in katılımıyla gerçekleştirilen forumda; deprem riski, afetlere hazırlık süreci ve alınması gereken önlemler ele alındı. Forum öncesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Dirençli kentler yapmalıyız"

Forumun açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, depreme karşı dirençli kentlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yıldız, şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra her yerde söyledim; bir belediye başkanının asli hizmetleri arasında çöp, yol, asfalt ne kadar göreviyse, depreme dayanıklı bir kent inşa etmek de o denli önemli bir unsurdur. Bu kadar kıymetli bir hocamızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Depremin ne zaman ve nerede olacağını bilmiyoruz ama şunu iftiharla söyleyebilirim ki 18 ay gibi bir sürede 14 milyon metrekarelik bir alanda plan çalışması yaptık. Deprem öldürmez, depreme karşı çare bilimdir. Ne yazık ki ihmal öldürür. Umarım depremle yüzleşmeyiz ancak bizler dirençli kentler yapmalıyız. 6 Şubat'ta 11 ilimizde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Umarım hem yerel hem de merkezi idareler üzerine düşen her şeyi yapar."

"6 Şubat, dünyadaki en büyük depremlerden biri"

Forumda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin bilimsel açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Sözbilir, "Bu deprem, dünyada 'süper döngü depremi' olarak tanımlanan çok büyük depremlerden biridir. Yaklaşık 550 kilometrelik fay hattı kırıldı. Bu büyüklük, demiri ve çeliği bile bükebilecek bir enerjiyi ortaya çıkardı" dedi.

Son 25 yılda depremlerin ülke ekonomisine yaklaşık 236 milyar ABD doları zarar verdiğini kaydeden Sözbilir, deprem yönetmeliğinin bu yıl bir kez daha değişeceğini ve İzmir için 200 eylem planı bulunduğunu aktardı. İzmir'de yapı stokunun yüzde 50'sinin eski yönetmeliğe ait olduğunu, yüzde 30'unun ise ruhsatsız ve kaçak olduğunu belirten Sözbilir, kentsel dönüşümün zorunlu olduğunu söyledi. Çiğli ilçesi özelinde değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, ilçede doğrudan diri fay hattı bulunmadığını, en yakın aktif fayın Menemen Fayı olduğunu ifade etti. Çiğli'nin zemin yapısının İzmir'in birçok bölgesine göre daha iyi durumda olduğunu, 1999 öncesi yapı oranının yüzde 20'lerde olmasının önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

"Asıl hedefimiz zarar azaltma olmalı"

Türkiye'de özellikle 1975–1999 yılları arasında, jeolojik etüt yapılmadan inşa edilen yapıların büyük risk taşıdığını belirten Sözbilir, afet yönetiminde en önemli unsurun deprem öncesi alınacak önlemler olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir,  "Enkazdan kurtarma konusunda belirli bir deneyime sahibiz. Ancak asıl iyi olmamız gereken konu, zarar azaltma ve afet gelmeden önce önlem almaktır" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, afetlere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla bir Afet Enstitüsü kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Sözbilir, enstitüye 30 Ekim 2020 İzmir depreminde 92 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebeğin adının verileceğini ifade etti.

"Deprem konutları hayati önemde"

Deprem konutlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentsel dönüşümün tek başına yeterli olmadığını belirtti. Deprem beklenen bölgelerde sağlam ve güvenli konutlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, çürük binalarda yaşayan vatandaşların bu konutlara taşınmasının can kayıplarını önleyeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi, Hasan Sözbilir, Belediye, Deprem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Çiğli'de 'Deprem Forumu' Düzenlendi: 'Deprem Öldürmez, Depreme Karşı Çare Bilimdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Çiğli'de "Deprem Forumu" Düzenlendi: "Deprem Öldürmez, Depreme Karşı Çare Bilimdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.