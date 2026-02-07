6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Çiğli'de "Deprem Forumu" Düzenlendi: "Deprem Öldürmez, Depreme Karşı Çare Bilimdir"

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlediği Deprem Forumu'nda konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin dünyadaki en büyük depremlerden biri olduğunu belirterek, afet yönetiminde asıl hedefin zarar azaltma olması gerektiğini vurguladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da depreme karşı dirençli kentlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Deprem öldürmez, depreme karşı çare bilimdir. Ne yazık ki ihmal öldürür. Umarım depremle yüzleşmeyiz ancak bizler dirençli kentler yapmalıyız" dedi.

Çiğli Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in katılımıyla gerçekleştirilen forumda; deprem riski, afetlere hazırlık süreci ve alınması gereken önlemler ele alındı. Forum öncesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Dirençli kentler yapmalıyız"

Forumun açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, depreme karşı dirençli kentlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yıldız, şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra her yerde söyledim; bir belediye başkanının asli hizmetleri arasında çöp, yol, asfalt ne kadar göreviyse, depreme dayanıklı bir kent inşa etmek de o denli önemli bir unsurdur. Bu kadar kıymetli bir hocamızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Depremin ne zaman ve nerede olacağını bilmiyoruz ama şunu iftiharla söyleyebilirim ki 18 ay gibi bir sürede 14 milyon metrekarelik bir alanda plan çalışması yaptık. Deprem öldürmez, depreme karşı çare bilimdir. Ne yazık ki ihmal öldürür. Umarım depremle yüzleşmeyiz ancak bizler dirençli kentler yapmalıyız. 6 Şubat'ta 11 ilimizde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Umarım hem yerel hem de merkezi idareler üzerine düşen her şeyi yapar."

"6 Şubat, dünyadaki en büyük depremlerden biri"

Forumda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin bilimsel açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Sözbilir, "Bu deprem, dünyada 'süper döngü depremi' olarak tanımlanan çok büyük depremlerden biridir. Yaklaşık 550 kilometrelik fay hattı kırıldı. Bu büyüklük, demiri ve çeliği bile bükebilecek bir enerjiyi ortaya çıkardı" dedi.

Son 25 yılda depremlerin ülke ekonomisine yaklaşık 236 milyar ABD doları zarar verdiğini kaydeden Sözbilir, deprem yönetmeliğinin bu yıl bir kez daha değişeceğini ve İzmir için 200 eylem planı bulunduğunu aktardı. İzmir'de yapı stokunun yüzde 50'sinin eski yönetmeliğe ait olduğunu, yüzde 30'unun ise ruhsatsız ve kaçak olduğunu belirten Sözbilir, kentsel dönüşümün zorunlu olduğunu söyledi. Çiğli ilçesi özelinde değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, ilçede doğrudan diri fay hattı bulunmadığını, en yakın aktif fayın Menemen Fayı olduğunu ifade etti. Çiğli'nin zemin yapısının İzmir'in birçok bölgesine göre daha iyi durumda olduğunu, 1999 öncesi yapı oranının yüzde 20'lerde olmasının önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

"Asıl hedefimiz zarar azaltma olmalı"

Türkiye'de özellikle 1975–1999 yılları arasında, jeolojik etüt yapılmadan inşa edilen yapıların büyük risk taşıdığını belirten Sözbilir, afet yönetiminde en önemli unsurun deprem öncesi alınacak önlemler olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir, "Enkazdan kurtarma konusunda belirli bir deneyime sahibiz. Ancak asıl iyi olmamız gereken konu, zarar azaltma ve afet gelmeden önce önlem almaktır" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, afetlere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla bir Afet Enstitüsü kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Sözbilir, enstitüye 30 Ekim 2020 İzmir depreminde 92 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebeğin adının verileceğini ifade etti.

"Deprem konutları hayati önemde"

Deprem konutlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentsel dönüşümün tek başına yeterli olmadığını belirtti. Deprem beklenen bölgelerde sağlam ve güvenli konutlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, çürük binalarda yaşayan vatandaşların bu konutlara taşınmasının can kayıplarını önleyeceğini kaydetti.