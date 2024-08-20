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Depremde 10 saat enkazda kalan genç kaleci hayallerini yaşatmak için yeşil sahalara döndü

Depremde ailesini kaybeden ve aylarca tedavi gören genç futbolcu yeniden sahalara döndü

HATAY - Hatay'da deprem öncesi amatör olarak futbol oynayan 21 yaşındaki Görkem Çakmak, aylarca gördüğü tedavinin ardından yeniden yeşil sahalara döndü. Asrın felaketinde ailesini kaybeden genç futbolcu, hayallerinin peşinden koşmak istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Samandağ ilçesinde yakalanan 21 yaşındaki Görkem Çakmak, yaklaşık 10 saat enkaz altında kalarak yaralandı. Asrın felaketinde aynı enkazda yakınlarını kaybeden Çakmak, Mersin ve Ankara'da gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştu. Deprem öncesi Bölgesel Amatör Lig'de Antakya Belediyespor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi Geleneksel Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvasıyla yeşil sahalara yeniden döndü. Genç kaleci ailesinin ve kendinin yarım kalan hayallerini yaşatmak için eski formuna dönmek istiyor.

"Kaleciyim, depremden önce bal liginde oynuyordum"

Depremde enkaz altında kalan yarım kalan hayallerini yaşatmak için yeşil sahalara döndüğünü belirten Görkem Çakmak, " Depremde enkaz altında kaldım çok kötü bir durumdu enkaza bütün ailemi kaybettim. Enkazdan sağ çıktıktan sonra bir sürü operasyon geçirdim. Ankara ve Mersin'de birçok tedaviden geçtim. En sonunda bir hayalim vardı, ailemin de bir hayaliydi. Hayalimiz benim futbol oynamam ve futbolcu olmamdı. Ben bu hayalimi bir süre ara vererek yeniden geri döndüm futbola. Bu hayalimin gerçekleştirmemin tek sebebi aileme verdiğim sözden dolayıydı ailemi mutlu etmek istiyordum. En başta hayata tutunmam gerekiyor ve hayata tutunacağım. Tabi bunu futbol sayesinde yapıyorum, çünkü futboldan çok ayrı bir zevk alıyorum. Beni mutlu yapıyor yavaş yavaş futbola da döndüm ve yavaş yavaş daha yükseklere gideceğimi düşünüyorum. Buna inanıyorum daha başaracağım bir sürü yol var ve bunları da başaracağım inanıyorum. Kaleciyim, depremden önce bal liginde oynuyordum. Birinci kaleciydim çok iyi seviyeye gelmiştim. Tabi deprem felaketi engel oldu buna ama yine de düzelteceğime inanıyorum yeniden o potansiyele kavuşacağıma inanıyorum "dedi.