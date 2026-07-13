Penta Park davasında iki sanığa 15.5 yıl hapis, 15 beraat - Son Dakika
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Penta Park davasında iki sanığa 15.5 yıl hapis, 15 beraat

13.07.2026 17:17  Güncelleme: 18:06
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Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak'a iyi hal indirimiyle 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. 6 kamu görevlisi hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle düşürülürken, 15 sanık beraat etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davasında, sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak'a iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. 6 kamu görevlisi hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine, 15 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3. bloklarının, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 115 kişi hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Sanıklar Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan; binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan 13 kişi ile yıkılan blokların altında bulunan iş yerlerinde tadilat yaptığı belirtilen 7 kişi hakkında da aynı suçtan dava açılmış, üç dosya birleştirilmişti.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Başkır, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

9 SANIĞA "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇUNDA CEZA, 14 SANIĞA BERAAT İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını yineleyen Cumhuriyet Savcısı, müteahhit Mesut Başkır, Penta Yapı A.Ş. muhasebe müdürü Metin Başkır, Penta Yapı A.Ş. işletme müdürü ve statik proje müellifi Özcan Çakmak, dönemin belediye İmar İşleri Müdürleri Fahri Yiğitoğlu ve Zeynel Abidin Şerefoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcıları Veli Çiftaslan ve Hülya Çelik, belediyede mimari raportör Mehmet Dişçeken ile belediye mimarı Mehmet Enver Erdal'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaada, "Sanıkların üstlenmiş oldukları görevler, mesleki bilgileri kapsamında ülkemizin deprem kuşağında bulunması, yapı güvenliğine ilişkin mevzuat hükümleri ve bilirkişi raporlarında ayrıntılı şekilde ortaya konulan teknik tespitler nazara alındığında meydana gelebilecek neticeleri öngörebilecek durumda olmalarına rağmen üzerlerine düşen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmedikleri anlaşılmıştır" denildi.

Savcı, diğer belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner, Osman Yaşar Dağıstanlı, Çetin Hurşitoğlu, Cengiz Şirikçi, Melike Özdemir, Emre Arıkan ve Ahmet Tüfekçi ile binanın altındaki iki iş yerinde tadilat yaptıkları belirtilen Ergun Türkmen, Erol Türkmen, Yağmur Hacıbektaşoğlu, Zeki Yalın Önal, Çağatay Coşkun, Alaeddin Kayışlı ve Mehmet Sarıtürk hakkında ise "üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini" belirtti. Mütalaada, sanıkların eylemleri ile meydana gelen ölüm ve yaralanmalar arasında cezai sorumluluk doğuracak nitelikte uygun illiyet bağının kurulamadığı, bilirkişi raporlarına göre görev ve sorumluluk alanları itibarıyla yapının taşıyıcı sistemi, yapım süreci ve yıkım sonucu bakımından sorumluluklarının bulunmadığının değerlendirildiği kaydedildi. Savcı, bu gerekçelerle sanıkların beraatini istedi.

2 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 15 YIL 6 AY ??20 GÜN HAPİS CEZASI

Sanıklar ve taraf avukatlarını dinleyen heyet, kararını açıkladı.

Mahkeme, Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'ı 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezalarını 15 yıl 6 ay 20 güne indirdi. Mahkeme, Başkır'ın tutukluluğunun devamına, Çakmak'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

ZAMANAŞIMI NEDENİYLE 6 SANIK HAKKINDAKİ DOSYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Hülya Çelik, Mehmet Dişçeken, Mehmet Enver Erdal, Veli Çiftaslan ve Zeynel Abidin Şerefoğlu hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldığını hatırlattı. Ancak bu sanıkların eylemleriyle ilgili suçun, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükte olduğu tarihte işlendiğinin anlaşıldığına karar veren Mahkeme, sanıkların eylemlerinin, 765 saylı TCK gereği "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Heyet, bu suç yönünden zamanaşımı nedeniyle sanıklar hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verdi.

15 SANIK İÇİN BERAAT VERİLDİ

Heyet ayrıca, sanık Metin Başkır ile diğer belediye görevlileri ve binanın altındaki iki iş yerinde tadilat yaptıkları belirtilen 14 sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Penta Park davasında iki sanığa 15.5 yıl hapis, 15 beraat - Son Dakika

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