Depremde Ailesini Kaybeden Anne, Oğluna Babalık Yapıyor - Son Dakika
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Depremde Ailesini Kaybeden Anne, Oğluna Babalık Yapıyor

Depremde Ailesini Kaybeden Anne, Oğluna Babalık Yapıyor

Hatay'daki depremde ailesini kaybeden Aylin Mum Deli, oğluna tek başına hem anne hem baba oluyor.

10.05.2025 12:07
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkılması sonucu eşini ve kızını kaybeden 36 yaşındaki Aylin Mum Deli, enkazda sesiyle hayata tutunduğu oğluna hem annelik hem babalık yapıyor.

Depremlerde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde oturdukları iki katlı binanın yıkılması sonucu baba Gazzan, anne Aylin ile çocukları Alis ve Kuzey enkaz altında kaldı.

Anne Aylin Mum Deli, göçük altında geçen süre içerisinde ailesinin tüm üyesini kaybettiğini düşünerek sıkıştığı yerden çıkmak istemedi.

Saatler sonra oğlu Kuzey'in "anne" diye seslenip yardım istemesiyle kendine gelen Deli, sıkıştığı kolonların arasından çıkabilmek için çaba gösterdi.

Sesini yakınlarına duyurabilen anne, onların yardımı sayesinde 10 saatin ardından oğluyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Yaklaşık 4 ay boyunca ayrı yoğun bakımlarda kalan anne ve oğlu, hastanedeki tedavilerinin ardından Hatay'a döndü.

Her ikisinin de sağ ayaklarında aksama olan anne-oğul, TOKİ AFAD Konteyner Kenti'nde birbirlerine güç vererek yaşama tutunmaya çalışıyor.

"Deprem öncesi çok güzel hayatımız vardı"

Anne Aylin Mum Deli, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel hayatlarının olduğunu söyledi.

Eski hayatını, kızını ve eşini çok özlediğini dile getiren Deli, şöyle devam etti:

"O gece çok mutluyduk, birlikte yemek yedik, çocuklarımın beslenme çantalarını hazırladım. Böyle bir şeyi yaşayacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocukları o gece ben uyuttum, hatta kızım dans etmek istedi, çok severdi dans etmeyi, o dans etti, ben izledim. Sonra onları uyuttum ve deprem olmaya başladı. Birlikte dışarı çıkmak istedik ancak kapıya varınca bina çöktü.

Uyandığımda iki beton arasındaydım. Bütün bedenim toprağın altındaydı, 'Buradan çıkmam imkansız.' deyip gözümü geri kapattım ve 'Öleyim.' dedim. Baktım Kuzey sesleniyor, 'Anne, anne, babam üzerimden kalkmıyor.' diye. Kuzey çok bağırdı, onun sesinin üzerine ben de yardım için bağırdım, sonra ailem geldi, bizi çıkardı."

Deli, içinde kızının da sağ çıkabileceğine dair hep umut olduğunu ancak depremin 4'üncü günü hastanedeyken kızının ve eşinin ölüm haberini aldığını belirtti.

"Oğluma en iyi imkanları sunacağım"

Oğluyla önce Mersin'de tedavi gördüklerini, sonra Ankara'ya sevk edildiklerini ve yoğun bakıma alındıklarını anlatan Deli, oğlunu orada uzun zaman göremediğini ifade etti.

Tedavilerinin ardından yeniden memleketlerine döndüklerini vurgulayan anne, oğluyla yeni hayat kurduklarını ve onun için mutlu olmaya çalıştığını söyledi.

Deli, 10 yaşındaki oğlu için hayata tutunduğunu ve yeni işe başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni hayata sıfırdan başladım. Ben de babamı 13 yaşında kaybettim, hiç istemezdim çocuklarım da bu kaderi yaşasın ama oğlum yaşadı. Kuzey'i mutlu görünce ben de mutlu oluyorum, birlikte toparlayacağız. Oğlumu en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağım. Okutacağım ve atanana kadar çalışacağım, ona en iyi imkanları sunacağım. Babası olsaydı, nasıl bir imkan sunacaksa ben de aynısını yapıp eksikliğini yaşatmamaya çalışacağım. Kardeş acısını nasıl kapatırım bilmem ama baba açığını kapatabilirim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde Ailesini Kaybeden Anne, Oğluna Babalık Yapıyor - Son Dakika

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