Depremde Asi Nehri evini yutmuştu, o gece yaşadıklarını korku içerisinde anlattı
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği mahallede 12 evi Asi Nehri yutmuştu, yuvası sular içerisinde kalan Türkan Yener, o gece yaşadıklarını tedirginlik içerisinde anlattı.
Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkisi altına alan 2 büyük deprem, Antakya'ya bağlı Demirköprü Mahallesi'nde de ciddi yıkıma neden oldu. Fay hattının geçtiği mahallede oluşan yarılmayla birlikte 12 ev Asi Nehri'ne kaydı. Deprem gecesi kendini evi ile birlikte Asi Nehri'nde bulan Türkan Yener, o gece yaşadıklarını anlattı.
"Eşim göğsüne kadar suya battı"
Deprem sonrası evi suya kapılan Türkan Yener, "O günü Allah bir daha göstermesin. O gün fay hattı patladı, Asi Nehri bu taraftan çıktı, bütün eşyalarımız Asi Nehri'nin içinde kaldı. Sadece canlarımızla çıktı. Ne bir eşya ne de bir şey çıkmadı. Eşim göğsüne kadar suya battı. İkinci gün kendime gelebildim. Ellerimiz ve ayaklarımız karların içindeydi. İkinci gün geldiğimizde evlerimizin suya battığını gördük. Zor günler geçirdik, Allah o günleri bir daha göstermesin. Burada sıkılıyorum, yeşillik ekiyorum, Kur'an Kursuna gidiyorum, teselli buluyorum" ifadelerine yer verdi.
Asi Nehri 12 evi yuttu
Deprem felaketinin mahallesinde büyük yıkıma neden olduğunu ifade eden Demirköprü Mahallesi muhtarı Hüseyin Şahan, "6 Şubat'ta 4'ü 17 geçe asrın değil 4 asrın felaketini yaşadık. Rabbim o günleri bir daha kimseye yaşatmasın. 7 Şubat'a kadar aydınlık yüzü görmedik. Barla Sokağa geldiğimizde tahmini 7 metre derinliğinde 12 metre genişliğinde sokağın yer değiştirdiğini gördük. Şükürler olsun ki insanlarımızı sağ kurtarabildik. Barla Sokak'ta bulunan 12 evimiz Asi Nehri'nin yön değiştirmesiyle beraber anında zarar gördü" şeklinde konuştu.
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