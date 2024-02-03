Hatay\'da depremde enkaz altında kalan 7 yaşındaki Melek, ailesiyle hayata tutunuyor

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Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde oturdukları apartmanın yıkılması sonucu annesiyle enkaz altında kalan ve depremden 38 saat sonra kurtarılma anları dayısı tarafından kayda alınan 7 yaşındaki Melek, ailesiyle hayata tutunuyor.

Merkez Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'ndeki 5 katlı Zafer Apartmanı'nın birinci katındaki dairede oturan 28 yaşındaki Mevlüde Sarsılmaz, 6 Şubat'taki depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı.

Daha sonra 7 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, apartmanın bir bölümünün yıkılması sonucu evladıyla enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarıyla depremin 16. saatinde anne Sarsılmaz, 38. saatte ise Melek enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Kurtarılma anı dayısı tarafından cep telefonuyla kayda alınan Melek'in, sağ ayak parmakları kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

Mersin'de özel bir hastanede yaklaşık 4 aylık tedavinin ardından Hatay'a dönerek İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'ne yerleşen Melek, ailesinin desteğiyle yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

"Kızımla hastanede kavuştuk"

Anne Mevlüde Sarsılmaz, AA muhabirine, uyku sırasında depreme yakalandıklarını ve oğlunu kucaklayıp kapıdan geçen komşularına vererek ilk onu kurtardığını anlattı.

Daha sonra kızını kurtarmak için tekrar eve girdiğini, tam o sırada yaşadıkları apartmanın çökmeye başladığını belirten Sarsılmaz, şöyle konuştu:

"Bir adım atamadan merdiven boşluğuna düştüm. Üzerimde yıkıntılar vardı, o an hep Melek'i düşünüyordum. Melek'in sesini hiç duymadım hep 'yaşıyor mu?' diye düşündüm, çok kötüydü. Beni komşularımla ekipler çıkardı ve hastaneye götürdü. O sıra hep Melek'i sordum, yaşadığını söylüyorlardı ama ben inanmıyordum. Depremin ikinci günü 38 saat sonra Melek çıkarılmıştı ama ben yine de inanmıyordum. 2 hafta sonra da kızımla hastanede kavuştuk."

Sarsılmaz, çocuklarıyla hayatta olduğu için şükrettiğini, yaşadıklarının hala bir rüya olduğunu düşündüğünü aktardı.

Kızının ayaklarındaki yaraların tam olarak iyileşmesi için ilaç tedavisine devam ettiklerini anlatan Sarsılmaz, "Kızım tek ayak üzerinde zıplayarak yürümeye çalışıyor. Yaraları kapanırsa protez parmak yapılacak." dedi.

Anne Sarsılmaz, kızının bir an bir an önce iyileşip yaşıtları gibi okula gitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Baba İsmail Sarsılmaz (37) da deprem gecesi işi için yurt dışında bulunduğunu ve sonrasında hemen Hatay'a döndüğünü anlattı.

Kızının bir an önce iyileşmesini istediğini belirten baba Sarsılmaz, Melek'in eskisi gibi yürüyüp, koşmasını beklediğini söyledi.

Ayağının çok acıdığını anlatan Melek Sarsılmaz da iyileşip arkadaşlarıyla okula gitmek istediğini anlattı.

Zamanını çok sevdiği sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un şarkılarını dinleyerek ve söyleyerek geçirdiğini aktaran Sarsılmaz, kardeşinin 5 Şubat'taki doğum gününe sürpriz yapabilmek için çok sevdiği iki sanatçının da kendisini ziyaret etmesini istediğini sözlerine ekledi.