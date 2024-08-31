Depremde hasar gören binalarda çalışan inşaat ustaları da cezai yaptırıma tabi tutulmalı

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Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, depremlerde hasar gören ve yıkılan binalarda çalışan inşaat ustalarının da cezai yaptırıma tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Kentte bir restoranda yapı denetim firmaları ve yapı laboratuvarlarının temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatın tüm aktörleriyle bir bütün olduğunu söyledi.

İnşaatın yapımında ustadan şantiye şefine, müteahhitten belediyeye birçok paydaşın yer aldığını belirten Şahin, sadece yapı denetimin konuşulmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Birçok binanın zemin kaynaklı olarak yıkıldığını, zemin planlamasını yapanların da ceza sistemine tabi tutulması gerektiğini ifade eden Şahin, "Yani siz orada iki mühendisle bir müteahhit yargılayarak sistemi kurtaramazsınız. Planlamanın çok iyi yapılması lazım. Yanlış yapılan planlamalarda da cezai müeyyidenin gelmiş olması lazım." dedi.

Şahin, inşaatlarda şantiye şefinin mutlaka olması gerektiğini belirtti.

Şantiye şefinin inşaatın yapım aşamasında şantiye defterini tutmakla görevli olduğunu ifade eden Şahin, "Defaten toplantılar da yaptık ve biz önerimizde şantiye şeflerinin metrekare bazı gözetmeksizin birinci derece ve ikinci deprem bölgesindeki illerimizde olması gerektiğini, görevini icra etmesi gerektiğini beyan ettik. Daha sonra bununla ilgili toplantılar yapıldı. Bir düzenleme yapıldı ama bence yeterli değil. Çünkü şantiye şefi olmadan, tam zamanlı çalışmadan sistemi kurtaramazsınız." diye konuştu.

İnşaat ustalarının da cezai sorumluluğu olmalı

Şahin, inşaat ustalarının da yaptıkları binalarla ilgili cezai sorumlulukları olması gerektiğini söyledi.

Depremler sonrası hiçbir ustanın yargılanmadığını dile getiren Şahin, "Hiçbir depremde usta yargılanmıyor. Çünkü cezai sorumlulukları yok. Yaptığı iş çok önemli ama bir mevzuatı yok. Düzce depremi, İzmir depremi, en son 6 Şubat depremleri, yargılanan usta yok. Yazdığımız deprem raporunda, odaların, üniversitelerin yazdığı deprem raporlarında, ya ikinci ya üçüncü madde hep işçilik hatasıdır. Peki bir hata var da yapan kişi neden yargılanmaz? Bunun da masaya yatırılması lazım" dedi.

Şahin, yapı denetim sisteminin de kendi içinde hatalarının olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki 2 bin 500 yapı denetim firmasının 1999'dan bu yana 2 milyar metrekare bina denetlediği bilgisini veren Şahin, şunları kaydetti:

"6 bin 300 ceza kesmiş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı denetime. Edirne'de 185 büro denetimi, 446 şantiye denetimi yapmış İl Müdürlüğü. Biz de denetlenen bir kurumuz. Biz müteahhit denetliyoruz ama bizi de bir üst kurum denetliyor. Bizde de cezai sistem var. Ustaların da ceza alması gerektiğini söylememdeki amaç buydu."