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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 17 gazeteci için mevlit okutuldu. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte, gazetecilerin anısına mevlit okundu ve dua edildi. Cami çıkışında katılımcılara helva ikram edildi. Başkan İbrahim Aslan, gazetecilerin anısının artık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değil, depremde kaybedilen meslektaşların acısı olarak anılacağını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu
10.01.2024 - 23:27,
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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlidi şerif okutuldu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da basın sektöründe görev yapan 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde anıldı. Ebedi hayata intikal eden gazeteciler için Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti tarafından mevlit okutuldu.

Yenipınar Camiinde öğle namazı öncesinde okunan mevlit sonunda Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua okundu. Cami çıkışında mevlide katılanları helva ikram edildi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, "6 Şubat depreminde Türkiye genelinde 25 gazeteci, ilimizde 17 gazeteci meslektaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti.

Gazeteci meslektaşlarımız anısına bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mevlit okutuyoruz. Bundan sonra artık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çalıştığımız gün olarak değil bizlerin depremde yitirdiğimiz, kaybettiğimiz ve günlerce ulaşamadığımız meslektaşlarımızın acısı olarak anılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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