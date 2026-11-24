GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli öğretmen Rıza Demirağ (77) depremde yaşamını yitiren Fizik Öğretmeni oğlu Ulaş Demirağ'ın (46) mezarını 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret edip, çiçekler bırakarak dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesindeki Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan İslahiye Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Ulaş Demirağ, eşi Ayşegül ve oğlu Deniz Efe (7) ve kızı Berfin (9) ile birlikte hayatını kaybetti. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, emekli öğretmen Rıza Demirağ ile eşi Sevim Demirağ, oğulları Ulaş Demirağ, gelini ve torunlarının mezarlarını ziyaret etti. Oğlu Ulaş'ın 4'üncü yılda da öğretmenler gününü kutlayan Rıza Demirağ, şunları söyledi:

'O ÖNCE BENİM ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜ KUTLARDI'

"Şuna inanmak lazım ki bir eğitimcinin bir eğitimci yetiştirmesi kadar güzel hiçbir şey yok. Ancak paylaşmayı bilen, yardımlaşmayı seven, arkadaşlarıyla ekip çalışmasına gönül veren ve eğitim dendiği zaman başta arkadaşları, aileleri olmak üzere herkesin yardımına koşmak isteyen bir evlattı. Oğlum bana 'baba sen hiç takım elbisen ve kravatını takmadan sokağa çıkmıyor, okullara girmiyorsun' derdi. Ben öncelikle eğitimciyim. Oğluma 'Cumhuriyet'e, Atatürk ilkelerine bağlı, yardımsever, yoksul öğrencilerin yanında olarak öğrenci yetiştirmeyi ve öğrencilere örnek olmalısın' dediğimde 'olur' demişti. Fizik öğretmeni olarak görev yaptığı Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde en büyük hayali atölye kurmaktı. 6 Şubat depremi öncesinde o önce benim Öğretmenler Günümü kutlardı, Şimdi de ben her öğretmenler gününde kabrini ziyaret ederek çiçek bırakıp, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

ANNEDEN YÜREK BURKAN RÜYA

Ayakta durmakta güçlük çeken ve oğlunun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan Sevim Demirağ ise "Oğlum rüyamda bana 'anne ağlama' dedi. Ben de ona 'ağlamayacağım oğlum' dedim" diye konuştu.