Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Döne Kaya, Hatay Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbetine devam ediyor. Kaya, adaletin sağlanana kadar öfkelerinin dinmeyeceğini belirtti. Depremde yakınlarını kaybeden Kaya, 531 gün sonra hala adaletin sağlanamadığını ve soruşturma tamamlanmadığı için şüphelilerin serbest bırakıldığını ifade etti. Kaya, adli tatil sürecinin başlamasına rağmen sorumluların yargılanmadığı bir süreçte adli tatili kabul etmediklerini söyledi. Adalet sağlanana kadar öfkelerinin dinmeyeceğini vurgulayan Kaya, tahliyelerin devam etmesi durumunda seslerinin daha gür çıkacağını ve öfkelerinin daha da yükseleceğini belirtti. Kaya, adli tatili kabul etmediklerini ve sevdiklerinin özlemiyle her geçen gün yeni güne başlamaktan nefret ettiklerini dile getirdi.

21.07.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetine Hatay Adliyesi önünde devam etti. Kaya, "Adalet sağlanana kadar öfkemiz dinmeyecek" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, 12 hafta önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Hatay Adliyesi önünde devam etti.

Kaya, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 531 gün geçti ve adalet hala sağlanamadı. Adalet nöbetimin 12'nci haftasında Hatay Adliyesi önündeyim. Geçen hafta öğrendiğimiz üzere Fuat Koku Sitesi soruşturmasında şüpheli konumunda olan müteahhit Fuat Fuatoğlu, yapı denetimci Ali Onur Çinçioğlu ve Emrah Bulğurcu 17 aydan sonra soruşturma tamamlanmadığı, dava süreci açılmadığı için serbest bırakıldı" dedi.

"Biz bu insanları cezalandırmadığımız sürece..."

Adli tatil sürecinin başladığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Biz sevdiklerimizin sorumlularının yargılanmadığı bir süreçte adli tatili hak olarak görmüyoruz. Çünkü 6 Şubat depremlerinin benzerleri bu ülkede yaşanacak. Türkiye'de deprem gerçek. Biz bu insanları cezalandırmadığımız sürece, nefes almamamız gerektiği yerde şuan adli tatil süreci başladı. 1,5 ay gibi süreçte sanıklar ellerini kollarını sallayarak gezip dolaşacaklar. Hatta deprem bölgesinde şuan inşaat süreci devam ederken işlerine, itibarlarına kaldığı yerden devam edecekler. Oysa benim sevdiklerim tam 531 gündür toprağın altında ve adalet sağlanmadı."

"Adalet sağlanana kadar öfkemiz dinmeyecek"

"Yakın zamanda sadece Fuat Koku Sitesi'nde değil diğer binalarda da tahliyeler başladı" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anında öfkemizi almak için apar topar tutuklanan müteahhitler son 1 ayda serbest bırakılıyor. Ancak bizim öfkemizi dinmedi. Bu şekilde tahliyeler devam ettikçe sesimiz daha gür çıkacak, öfkemiz daha da yükselecek. Bu süreçte çeşitli apartmanların davasında da tahliyeler oldu. Biz bu tahliyeleri kabul etmiyoruz. Adalet sağlanana kadar da öfkemiz dinmeyecek."

Döne Kaya, "Yapılan adli tatili kabul etmiyoruz. Bizim canımız yanarken hiçbir tatil kabul edilemez. Yarın da kendi sevdikleri ölecek. Bizler 17 aydır süreçte hukuka güvenerek bekledik. Ancak biliyoruz ki aynı şeyler kendilerinin başına gelseydi, bu kadar uzun süre bu adalet sağlanamamazlık olmayacaktı. Biz artık gerekenin yapılmasını istiyoruz. Sabrımız kalmadı. Sevdiklerimizin özlemiyle her geçen gün yeni güne başlamaktan nefret duyuyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Adli tatil, Deprem, Tatil, Hatay, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 20:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement