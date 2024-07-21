Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetine devam ediyor

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(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetine Hatay Adliyesi önünde devam etti. Kaya, "Adalet sağlanana kadar öfkemiz dinmeyecek" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, 12 hafta önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Hatay Adliyesi önünde devam etti.

Kaya, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 531 gün geçti ve adalet hala sağlanamadı. Adalet nöbetimin 12'nci haftasında Hatay Adliyesi önündeyim. Geçen hafta öğrendiğimiz üzere Fuat Koku Sitesi soruşturmasında şüpheli konumunda olan müteahhit Fuat Fuatoğlu, yapı denetimci Ali Onur Çinçioğlu ve Emrah Bulğurcu 17 aydan sonra soruşturma tamamlanmadığı, dava süreci açılmadığı için serbest bırakıldı" dedi.

"Biz bu insanları cezalandırmadığımız sürece..."

Adli tatil sürecinin başladığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Biz sevdiklerimizin sorumlularının yargılanmadığı bir süreçte adli tatili hak olarak görmüyoruz. Çünkü 6 Şubat depremlerinin benzerleri bu ülkede yaşanacak. Türkiye'de deprem gerçek. Biz bu insanları cezalandırmadığımız sürece, nefes almamamız gerektiği yerde şuan adli tatil süreci başladı. 1,5 ay gibi süreçte sanıklar ellerini kollarını sallayarak gezip dolaşacaklar. Hatta deprem bölgesinde şuan inşaat süreci devam ederken işlerine, itibarlarına kaldığı yerden devam edecekler. Oysa benim sevdiklerim tam 531 gündür toprağın altında ve adalet sağlanmadı."

"Adalet sağlanana kadar öfkemiz dinmeyecek"

"Yakın zamanda sadece Fuat Koku Sitesi'nde değil diğer binalarda da tahliyeler başladı" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anında öfkemizi almak için apar topar tutuklanan müteahhitler son 1 ayda serbest bırakılıyor. Ancak bizim öfkemizi dinmedi. Bu şekilde tahliyeler devam ettikçe sesimiz daha gür çıkacak, öfkemiz daha da yükselecek. Bu süreçte çeşitli apartmanların davasında da tahliyeler oldu. Biz bu tahliyeleri kabul etmiyoruz. Adalet sağlanana kadar da öfkemiz dinmeyecek."

Döne Kaya, "Yapılan adli tatili kabul etmiyoruz. Bizim canımız yanarken hiçbir tatil kabul edilemez. Yarın da kendi sevdikleri ölecek. Bizler 17 aydır süreçte hukuka güvenerek bekledik. Ancak biliyoruz ki aynı şeyler kendilerinin başına gelseydi, bu kadar uzun süre bu adalet sağlanamamazlık olmayacaktı. Biz artık gerekenin yapılmasını istiyoruz. Sabrımız kalmadı. Sevdiklerimizin özlemiyle her geçen gün yeni güne başlamaktan nefret duyuyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu.