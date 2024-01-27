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Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yakalandı - Son Dakika
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Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan, Beyoğlu'nda polis denetiminde yakalandı. Polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri Özcan'ı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, Özcan'ın depremden etkilenen apartmanın müteahhidi olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Özcan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yakalandı
27.01.2024 - 11:16,
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan, Beyoğlu'nda polis denetiminde yakalandı.

Beyoğlu Galatasaray Meydanında- İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi. Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA
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