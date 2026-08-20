Proton Apartmanı\'nda yeni bilirkişi raporu: 2 belediye görevlisi idari sorumlu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin yaşamını yitirdiği Proton Apartmanı'na ilişkin kamu görevlileri yönünden hazırlanan ek bilirkişi raporunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür yardımcıları Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu için "idari sorumludur" değerlendirmesi yapıldı, diğer iki kamu görevlisi sanık için "illiyet bağı tarafımızca kurulamamıştır" denildi. Mağdur ailelerin avukatı Nilay Yıldırım Yaşar, "Sanıkların, kararın infazından veya yargılamadan kaçmalarını önleyecek tedbirlerin gecikmeksizin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Proton Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, önce müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı. Ardından, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da aynı suçtan dava açılarak dosyalar birleştirildi.

ÖNCE MÜTALAA VERİLDİ, ARDINDAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül 2025'te görülen 8. duruşmada savcı, tüm sanıkların "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, esas hakkındaki savunmalar için 6 Ocak 2026'ya ertelendi. 6 Ocak'taki duruşmada, kamu görevlileri hakkında ek bilirkişi raporu alınmasına karar verilerek dava 26 Haziran'a bırakıldı. 10. duruşma ise raporun gelmemesi nedeniyle 2 Kasım'a ertelendi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür yardımcıları Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu için "idari sorumludur" değerlendirmesi yapıldı, diğer iki kamu görevlisi sanık için "illiyet bağı tarafımızca kurulamamıştır" denildi.

STATİK PROJEYİ KONTROL EDEN VE ONAYLAYANLAR İÇİN "İDARİ SORUMLULUĞU" BULUNUYOR TESPİTİ

Raporda, sanıklar Güner ve Şerefoğlu yönünden, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan ve gerek kendi içinde gerekse hesap raporlarıyla uyumsuzlukları bulunan statik projeyi (26 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı) İmar İşleri Müdür Yardımcıları olarak kontrol eden ve onaylayan olmaları yönünden idari sorumluluğu bulunduğu tespit edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

2 İSME "İLLİYET BAĞI KURULAMADI"

Bilirkişi raporunda, diğer kamu görevlisi sanıklar Emre Arıkan ve Mehmet Dişçeken yönünden de yapının inşa sürecinde mimari projeye aykırı bir eylem gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirme yapılamadığı ve bu nedenle "illiyet bağı" kurulamadığı ifade edildi.

Proton Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Nilay Yıldırım Yaşar, dosyaya sunulan 13 Ağustos 2026 tarihli ek bilirkişi raporunda, müteahhit ve proje müellifi yönünden teknik sorumluluk, 1998 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı ve kendi içinde uyumsuz statik projeyi kontrol edip onaylayan bazı belediye görevlileri yönünden de idari sorumluluk tespit edildiğini aktardı.

"SANIKLARIN KARARIN İNFAZINDAN VEYA YARGILAMADAN KAÇMALARINI ÖNLEYECEK TEDBİR UYGULANSIN"

Avukat Nilay Yıldırım Yaşar, yargılamanın daha fazla uzatılmadan 2 Kasım'daki duruşmada karara bağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dosya kapsamındaki delilleri, bilirkişi raporlarını, sanıkların görev ve sorumluluklarını ve meydana gelen sonucun ağırlığını birlikte değerlendirerek, kusuru ve illiyet bağı sabit görülecek sanıklar hakkında, özellikle 'olası kast' hükümlerinin uygulanma koşulları da değerlendirilerek, en üst hadden cezalandırılmalarına karar verilmesidir. Bunun yanında, yargılamanın geldiği aşama ve verilecek kararların ağırlığı dikkate alındığında, sanıkların kararın infazından veya yargılamadan kaçmalarını önleyecek tedbirlerin de gecikmeksizin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle mahkeme heyetinden, koşulları oluşan sanıklar bakımından gecikmeksizin, duruşmadan önce tutuklama tedbiri, konutu terk etmeme (ev hapsi), yurt dışına çıkış yasağı ve diğer sıkı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. 64 kişinin öldüğü bir davada, karar açıklandıktan sonra sanıkların bulunamaması ihtimali dahi toplumun adalet duygusunda telafisi mümkün olmayan yeni bir yara açacaktır. Adalet Bakanlığı, mahkeme heyeti ve ilgili kamu makamlarından beklentimiz ise deprem davalarının etkin, süratli ve eksiksiz şekilde sonuçlandırılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. 64 can için artık gecikme değil, adalet ve karar bekliyoruz."