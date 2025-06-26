Depremdeki Apartman Yıkımı İçin Dava - Son Dakika
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Depremdeki Apartman Yıkımı İçin Dava

26.06.2025 11:15
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Zeray Apartmanı yıkımı nedeniyle 9 kamu görevlisine 22 yıl 6 ay hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin 9 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 1997 yılında yapılan 13 katlı Zeray Apartmanı B Blok'un depremde yıkılmasına ilişkin o dönem Seyhan Belediyesinin sorumluluk sahasında bulunan binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bloku inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik'in tutuklu, fenni mesul ve inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın ise tutuksuz yargılanmasının sürdüğü davayla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç, iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, binanın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin, ruhsat tarihinde yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, çelik numunelerinin akma dayanımının da standartlarla uyuşmadığı belirtildi.

Sanıklar kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu bulundu

Apartmanın "kusurlu yapı" olarak değerlendirildiği iddianamede, binaya yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesi nedeniyle Seyhan Belediyesindeki dönemin ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarının bulunduğu anlatıldı.

Bilirkişi raporuna da atıf yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhidi olduğu anlaşılan Ali Şevik'in ve statik betonarme hesaplamalarını yapan inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu ve yargılanmalarının sürdüğü, raporun özellikle 'İlgili belediye görevlileri (yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni düzenleyen daire) sorumludur' kısmı doğrultusunda söz konusu kusurlu yapıya, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni düzenlenmesi sürecinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen görevlilerden yapı ruhsatının 'onaylayan' kısmında imzası bulunan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile 2002 yılında yenileme amacıyla düzenlenen yapı ruhsatının 'onaylayan' kısmında imzası bulunan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Sevda Örün'ün yapı ruhsatında yapmış oldukları görev sebebiyle yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlulukları bulunduğu tespit edilmiştir."

İddianamede, yapıdan alınan karot numunelerinin yönetmelik hükümlerini karşılamadığına işaret edildi.

Yaptıkları meslekler ve ünvanları dolayısıyla yapıyla ilgili belgelerde imzaları bulunan inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, eski imar müdürlerinden Fevzi Fikret Ünal, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ile eski iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren'in yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede şunlar kaydedildi:

"Her bir şüphelinin bu görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 56 kişinin ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan ilgili kamu görevlilerinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz 9 sanığın yargılaması, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Dava süreci

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı B Blok'u inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul ve inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 6 akademisyenin hazırladığı 68 sayfalık yeni bilirkişi raporunda ise binanın inşasında projeye ve yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtilerek, sanıkların kusur derecelerine ilişkin, "Yapım sorumlusu müteahhit, mimari fenni mesul, statik fenni mesul, belediye yapı kontrol birimi ve iskan raporundan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin proje kontrol birimi ise tali kusurludur." değerlendirmesi yapılmıştı.

Kaynak: AA

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