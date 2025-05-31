Depremden Etkilenen Bölgelere Borç Ertelemesi - Son Dakika
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Depremden Etkilenen Bölgelere Borç Ertelemesi

31.05.2025 11:09
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Deprem sonrası borç ertelemeleri 30 Kasım 2025'e kadar uzatıldı, yeni düzenlemeler açıklandı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Yeni düzenlemeyle, ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işveren, sigortalı ve hak sahipleri, 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödeyebilecekler.

Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla; Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, Mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 2 Şubat 2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.

Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkan sağlanmıştır.

İşverenlerin 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31 Aralık 2025 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31 Temmuz 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu hususlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep tarihine göre uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremden Etkilenen Bölgelere Borç Ertelemesi - Son Dakika

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