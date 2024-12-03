Depreme Dayanıksız Sağlık Kuruluşları Yenilensin - Son Dakika
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Depreme Dayanıksız Sağlık Kuruluşları Yenilensin

Depreme Dayanıksız Sağlık Kuruluşları Yenilensin

Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol, depreme dayanaksız sağlık kuruluşlarının acilen yenilenmesi çağrısında bulundu.

03.12.2024 13:27
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(ANKARA)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada depreme dayanaksız sağlık kuruluşlarının yenilenmesini istedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hastanede nöbette olan eşini depremde kaybeden Birlik Sağlık Sen Muğla İl temsilcisi Abdullah Gül ve BASK Konfederasyonu temsicileriyle Sağlık Bakanlığı önünde depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarının yenilenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Doğruyol yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık kuruluşlarının, askerin ve polisin kullandığı binaların notral binalardan çok daha dayanıklı olması gerekiyor. Bir deprem felaketinde hastanelerin, yap-işlet devret sistemiyle yapılan otoyol, köprü, havaalanlarından çok daha önemli, depreme dayanıksız olan sağlık kuruluşlarının bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Hatay ilimizde yaşanan deprem felaketinde Birlik Sağlık Sen temsilcilerimizden başka mücadele eden bir tek sivil toplum kuruluşu yoktu. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin artırılması ve hastane binalarımızın acilen yenilenmesi gerekmektedir. Derdimiz devletimizin, milletimizin menfaatlerini korumaktır. Sadece İzmir ilinde bile 12 devlet hastanesi depreme dayanıksız. Türkiye'de binlerce sağlık kuruluşu da depreme dayanıksız. Acil önlem can kurtarır. Bu konuda mevcut hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

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