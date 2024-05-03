Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94'e yükseldi - Son Dakika
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Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94'e yükseldi

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Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94'e yükseldi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası devam eden hasarlı binaların yıkımı yüzde 94 sevilerine ulaştı.

03.05.2024 09:21
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Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94'e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası devam eden hasarlı binaların yıkımı yüzde 94 sevilerine ulaştı. Ekiplerin il geneli yıkım işlemi ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların yanı sıra ağır hasarlı konutların yıkıları da sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 94'lük kısmı gerçekleşti.

Enkaz kaldırma işlemlerinin yürütüldüğü kentte belirlenen döküm sahalarına bırakılan milyonlarca metreküp molozlar ise dönüştürülüp geri dönüşüme aktarılacak.

Depremin üzerinden 1 yıl 3 ay geçmesinin adından şehir merkezi ise dron ile görüntülendi. Şehirde bir yandan deprem konutları yükseldiği, birçok alanın şantiye sahasına döndüğü görüldü.

Hacı Murat Gök, "Depremde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an önce deprem konutlarının bitmesini istiyoruz ve insanların yerlerine geçmesini bekliyoruz" dedi.

Habibe Kınalı ise, "Büyük bir deprem atlattık hep beraber el ele verip altından kalkabiliriz. Enkazın hızla kaldırılmasını bekliyoruz. En kısa sürede toplum konutların yapılıp konteynerde kalanların evlerine yerleştirilmesini bekliyoruz" dedi.

Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94\'e yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 94'e yükseldi - Son Dakika

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