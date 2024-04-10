6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlikler ziyaret edildi.
Gaziantep'te bayram namazını kılan vatandaşlar Asri Mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Bazı vatandaşlar kabirlerde dua edip Kuran'ı Kerim okurken bazıları ise mezarlıklardaki çiçekleri suladı.
Malatya
Bayram namazının ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.
Şehitliği ziyaret edenlere gül suyu ile lokum ikram edildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise vatandaşlar, bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Vatandaşlar, bayram namazının ardından vefat eden yakınlarının kabirlerini giderek dua etti.
Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyanlar, çıkışta Siverek Belediyesince düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Adıyaman
Adıyaman'da sabah saatlerinden camilere giden vatandaşlar, namazın ardından Yeni Mezarlığa giderek kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Vatandaşlar burada Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve daha sonra yanlarında getirdikleri çeşitli ikramları dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Depremlerden etkilenen illerde Ramazan Bayramı mezarlık ziyaretleri - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
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