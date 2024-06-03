Depremleri durdurmak mümkün değil, ama kentleri depreme dirençli hale getirmek önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremleri durdurmak mümkün değil, ama kentleri depreme dirençli hale getirmek önemli

Depremleri durdurmak mümkün değil, ama kentleri depreme dirençli hale getirmek önemli

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremleri durdurmanın mümkün olmadığını ancak kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Görür, Merzifon Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, Merzifon'un depreme dirençli ve hazır hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu ifade eden Görür, depremlerin durdurulamayacağını ancak deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, depremin tesadüflere bırakılmaması gerektiğini ve bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dayanıklı kentlerin oluşturulabileceğini vurguladı.

03.06.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremleri durdurmanın mümkün olmadığını ama kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmaların önem arz ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, Merzifon Belediyesi tarafından Bahçelievler Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Deprem Dirençli Merzifon" seminerine katıldı.

Görür, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'da deprem üreten birden fazla fay olduğunu, ilçenin depreme dirençli ve hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu anlatan Görür, bu depremler ve depremleri üreten fay sistemlerinin Türkiye'de 13,6 milyon sene önce oluştuğunu, ve o zamandan beri devam ettiğini, milyonlarca yıl daha süreceğini belirtti.

Görür, "Biz depremleri durduramayız. Depremleri durduramayacağımıza göre yapabileceğimiz tek şey depremde en az zarar görebileceğimiz deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak olmalıdır. Bu mümkündür. Yani depremlerin durduramayız ama deprem dirençli Merzifon'u oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Deprem tesadüflere bırakılmaz"

Depremin tesadüflere bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Görür, şöyle devam etti:

"Fayların belirli bir deprem üretme periyodu vardır. Tekerrür periyodu. Yani yeteri kadar enerji biriktiği an o fay kırılır. Kırıldığı zamanda deprem üretir. Fayın büyüklüğüne göre depremin büyüklüğü de olur. Onun için deprem zamanını unutun. Bu çok tehlikeli. Biz bu ülkenin sahipleriyiz. Bu ülkede nerede deprem olursa olsun bir gecede binlerce canımız gidiyor. Peki biz neden deprem dirençli Merzifon yaratmayalım? Bu çok zor değil. Merzifon Kuzey Anadolu Fayı'ndan ayrılan kollar üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı'na da yakınsınız, ondan ayrılan kollara da yakınsınız. Dolayısıyla sizi tehdit eden deprem tehlikesi birden fazla. Siz sık sık sallanırsınız. Deprem tesadüflere bırakılmaz, 21. asırda asla bırakılmaz."

Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunun altını çizen Görür, kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için mikro bölgeleme, fay analizi, risk analizi ve risk azaltma çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.

Görür, seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Seminere, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Merzifon Belediyesi, Naci Görür, Merzifon, Türkiye, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremleri durdurmak mümkün değil, ama kentleri depreme dirençli hale getirmek önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Depremleri durdurmak mümkün değil, ama kentleri depreme dirençli hale getirmek önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement