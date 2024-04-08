Depremzede çocukların bayramlık heyecanı
ŞANLIURFA - İstanbul'da yaşayan bir grup gönüllü, kendi aralarında topladıkları parayla bayramlık elbise ve ayakkabı alarak deprem bölgesindeki çocukları sevindirdi.
İstanbul'da yaşayan bir grup gönüllü, kendi aralarında para toplayarak çocuklara bayramlık aldı. Ayakkabı ve elbiselerden oluşan bayramlıklarla yola çıkan gönüllüler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Hatay'daki çocukları ziyaret etti. İlk önce Ceylanpınar'a gelen gönüllüler, geçen yıl 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem ile yaklaşık bir ay sonra Şanlıurfa'da yaşanan selden etkilenen çocuklara bayramlık hediye etti. Bayramlıklarını alan çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadı.
Daha sonra Kahramanmaraş ve Hatay'a geçen gönüllüler, burada da çocuklara bayramlık hediye etti. Hediyelerini alan çocuklar, herkese teşekkür etti.
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