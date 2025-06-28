Depremzede Öğrenciler Nanoteknolojiyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzede Öğrenciler Nanoteknolojiyle Buluştu

28.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi, depremler sonrası 35 öğrenciye nanoteknoloji eğitimi sağlayarak umut oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığı illerde eğitim gören 35 fen lisesi öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK projesiyle nanoteknoloji çalışmalarına katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan koordinesinde, TÜBİTAK 4004 "Görünmeyen Dünyada Yolculuk 3: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi" hazırlandı.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki öğrencilerin bilimle buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'den gelen 35 fen lisesi öğrencisi, 6 günlük kapsamlı bilim kampına alındı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'ndeki özel nanoteknoloji cihazlarıyla tanışan öğrenciler, laboratuvarlarda bu alana özgü cihaz ve yöntemlerle deney yapma şansı buldu.

Yapılan çalışmayla afet sonrası gençlerin hayata yeniden umutla bakabilmesi, bilime yönelerek kendilerini yeniden güçlü hissetmeleri hedeflendi.

"Devletimizin bu yönde güzel yatırımları var"

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, AA muhabirine, nanoteknolojinin her alanda kullanıldığını söyledi.

Nanoteknolojinin geleceğe damga vuracağını belirten Doğan, Türkiye'de son yıllarda bu teknolojiye büyük yatırımların yapıldığını anlattı.

Doğan, Türkiye'nin gelecek 50 yıla damgasını vuracak nanoteknolojide geri kalmayacağını vurgulayarak, "Hatta bazı alanlarda çok daha ileri gideceğiz. Devletimizin bu yönde güzel yatırımları var. Bu teknolojiye yatırım yaptığımız zaman her alanda ileri gideceğiz. Bizim amacımız, ileride bu teknolojiyi kullanacak olan fen lisesi öğrencilerimize destek vermek. Bu öğrencilerimiz, burada nanoteknolojiyle ilgili bir adım attılar, inanıyorum ki üniversite hayatlarında ve daha sonraki yaşamlarında bu teknolojiyle birlikte ülkemize çok daha faydalı olacaklar." diye konuştu.

Doğan, üniversitede nanoteknolojiyle ilgili 3 önemli cihazın bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, bu cihazları bu aşamada öğrenirlerse ileride üniversite okurken çok güzel projeler içinde yer alabilirler. AR-GE çalışmaları yaparak TEKNOFEST yarışmalarına ve uluslararası yarışmalara katılabilirler. Literatürleri araştırdığımız zaman AB'nin nanoteknolojiyle ilgili yaptığı çevrim içi bir eğitim var. Bu eğitimi yüz yüze dünyada ilk kez bizim yaptığımızı söyleyebilirim. Devletimizin deprem bölgesi için yaptığı çalışmalara 'Biz, nasıl katkı sağlayabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. İnşallah bizim projemiz örnek olur ve ilerleyen süreçte diğer üniversitelerde de yapılır. Deprem bölgesindeki 6 ilden 35 öğrencimizi getirebildik. Projemiz ancak bunu kaldırdı. İsterdik ki o bölgedeki bütün illerden öğrencilerimiz gelip nanoteknolojiyi çalışsın. İnşallah ileriki yıllarda bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Projemizle ilgili bize çok güzel dönüşler oldu. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızdan güzel destekler aldık. Hepsine çok teşekkür ederiz."

Hatay Fen Lisesi öğrencilerinden Emre Kaya da depremin kendilerini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaya, deprem nedeniyle imkanlarının kısıtlandığını belirterek, "Balıkesir Üniversitesi ve Prof. Dr. Mehmet Doğan Hocamız bize böyle bir imkan sağladı. Nanoteknolojiyle ilgili bize sunulan bu imkan bulunmaz eşsiz bir fırsattı, bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar kapsamında deneyler yaparak programlara katıldık. Maddelerin ayrıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler edindik. Bu bilgiler, lise düzeyinin üzerindeydi. Bu bilgileri uygulamalı da öğrendik." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Fen Lisesi öğrencilerinden Asmin Ada Şahin de nanoteknolojinin önemli bir alan olduğunu dile getirdi.

Şahin, aldıkları bu eğitimin kendileri için çok kıymetli olduğunu, proje kapsamında Balıkesir'i gezme fırsatı da bulduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tübitak, Eğitim, Finans, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede Öğrenciler Nanoteknolojiyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzede Öğrenciler Nanoteknolojiyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.