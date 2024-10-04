Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST'te

Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST\'te

Hatay'dan gelen 1845 öğrenci, Adana'daki TEKNOFEST'te hava gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

04.10.2024 18:18
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki depremzede 1845 öğrenciyle TEKNOFEST Adana'ya geldi.

Festivalde alanı gezen ve SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini izleyen öğrenciler, Vali Masatlı ile AA'nın standını da ziyaret etti.

Öğrenciler burada savaş muhabirliği eğitim parkurunu deneyimlerken, Vali Masatlı da AA çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

Masatlı, AA muhabirine, TEKNOFEST'in bölgelerinde organize edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hatay'ın geçen yıl 6 Şubat'ta tarihteki en büyük depremi yaşadığını anımsatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Depremle beraber fiziki ortamımızda çok ciddi yaralar oldu onun dışında tabii psikolojik olarak travmalar yaşıyoruz ama bu tür etkinliklerin özellikle çocuklarımızın üzerinde çok olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Ben de bugün TEKNOFEST'e gelip; daha önce de Samsun'da gitmiştim, hem burada ülkemiz nerelere gidiyor, nerelere geldi? Bunu böyle mutlulukla, gururla müşahede etmek, diğer taraftan da tabii deprem psikolojisiyle biraz da olsun buraları görüp umutların artacağı ve çocuklarımızın geleceğe yönelik güzel, pozitif projeksiyonlar oluşturacağı bir ortama getirdik."

TEKNOFEST'e katılan gençlerin çok büyük projelere imza atacağına inancının tam olduğunu ifade eden Masatlı, rojede başta TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler en çok hava gösterilerinden etkilendi

Depremzede öğrencilerden Selenay Mansur, Valilik aracılığıyla böyle bir festivalde bulunduğu için heyecan ve mutluluk duyduğunu anlattı.

TEKNOFEST'in en etkileyici bölümünün hava gösterileri olduğunu ifade eden Mansur, "Uçuşlar beni çok şaşırttı, izlerken çok keyif aldım, eğlendim, pilotların şovları inanılmazdı, pilotların yerinde olmak isterdim. Burada her şey kusursuz." dedi.

Öğrencilerden Ömer Altıok da TEKNOFEST alanını büyüleyici bulduğunu ve burada olmaktan keyif aldığını belirtti.

Pilotların gösterilerini beğendiğini anlatan Altıok, buraya gelmelerine vesile olduğu için Masatlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST'te - Son Dakika

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