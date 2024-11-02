Depremzede Öğretmenler Doğa Yürüyüşünde Buluştu - Son Dakika
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Depremzede Öğretmenler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Depremzede Öğretmenler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Adıyaman'da depremzede öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

02.11.2024 15:18
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Adıyaman'da depremzede öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğretmenlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kente görev yapan öğretmenler ve aileleri Şambayat Beldesi'nde doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Yürüyüş boyunca doğayla iç içe zaman geçiren öğretmenler, keyifli anlar yaşarken bol bol fotoğraf çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, depremlerde öğretmenlerin cefakarca çalıştığını ve bu tür organizasyonda motive olduklarını belirtti.

Tosun, şöyle devam etti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında burada doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz bir neslin ihya ve inşasında görevli öğretmenlerimizin motive olmaları adına bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Depremlerde öğretmenlerimiz zor bir görev üstlendiler onların motive olmaları adına bizler de elimizden ne gelirse onu yapmakla görevliyiz."

Bu tür organizasyonların devam edeceğini aktaran Tosun, "Ben depremlerden sonra çocuklarımıza kol kanat geren bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetliler bir neslin geleceği onların ellerinde bu kutsal görevde arkadaşlarımızın yanında olacağız ve bu tür organizasyonlarımız sürecek." dedi.

Öğretmenlerden Sümeyra Yakut ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Matematik Öğretmeni Muhammed Aktürk ise doğanın insana huzur verdiğini, etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu ve stres attığını belirtti.

Öğretmenler yürüyüşün ardından Atatürk İlkokulu bahçesinde kahvaltı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzede Öğretmenler Doğa Yürüyüşünde Buluştu - Son Dakika

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