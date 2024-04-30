Depremzedeler, Hatay'da istihdam edilerek konteyner kentleri güzelleştiriyor - Son Dakika
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Depremzedeler, Hatay'da istihdam edilerek konteyner kentleri güzelleştiriyor

Depremzedeler, Hatay\'da istihdam edilerek konteyner kentleri güzelleştiriyor

Hatay'da, depremzedeler Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilerek konteyner kentlerin temizlik ve düzenlemesini yapıyor. Ayrıca, bu iş sayesinde gelir elde ediyorlar. İstihdam edilen personel, konteyner kentlerin temizliğinden peyzaj düzenlemesine, ilaçlamadan yaşam alanlarının temizlenmesine kadar birçok işte görev alıyor. Depremzedeler, konteyner kentleri aile ortamı içerisinde güzel bir yaşam alanına çevirmek için çalışıyorlar.

30.04.2024 12:05  Güncelleme: 12:35
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Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilen depremzedeler, hem yaşadıkları konteyner kentleri güzelleştiriyor hem de gelir elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 ve Hatay merkezli 20 Şubat 2023 depremlerinde yıkımın yaşandığı Defne ilçesinde 25 noktaya konteyner kent kuruldu.

Kentteki konteyner yaşam alanlarının temizlik ve düzeninde görev alması için destek programları kapsamında 600 kişiye istihdam sağlandı.

İstihdam edilen depremzede personel, konteyner kentlerin temizliğinden peyzaj düzenlemesine ilaçlanmasından burada kalan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların yaşam alanlarının temizlenmesine kadar birçok işte görev alıyor.

Depremzede Erkan Uysal, AA muhabirine, TYP sayesindeki iş imkanı ile yaşadıkları alanları güzelleştirerek kazanç elde etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Konteyner kentlerdeki tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını anlatan Uysal, "Hep birlikte konteyner kentleri aile ortamı içerisinde güzel bir yaşam alanına çevirmeye çalışıyoruz. Konteyner kentlerimize branda çekme ihtiyacı oluyor, branda çekimi yapıyoruz. Alanda peyzaj işleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza kaymakamlığımız tarafından yapılan gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarına da destek veriyoruz." diye konuştu.

Uysal, temizlik ve çevre düzenlemesinin yanı sıra konteyner kentlerde meyve fidanı dikimi de gerçekleştirdiklerini belirtti.

TYP personeli Bedia Yurtman da konteyner kentte temizlik işlerinde görev yaptığını anlattı.

Bu iş sayesinde gelir de elde ettiğini belirten Yurtman, "Ben de konteyner kentte yaşayan biriyim. Çevremizi daha güzel hale getirmeye iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendi yaşadığım konteyner kentte de aynı şekilde düzenlemeler yapıyoruz." dedi.

"Konteyner kentleri güzel hale getirmeye çalışıyoruz"

Konteyner kentlerin ilaçlamasını yapan depremzede Erdi Habip de TYP kapsamında 11 aydır görev yaptığını söyledi.

Sıcak havalarla birlikte haşerelere karşı günlük ilaçlama yaptığını ifade eden Habip, şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımızla beraber toplum yararına faydalı olabilecek her şeyi yapıyoruz. Görev aldığımız konteyner kentlerimizde ilaçlama yapıyor, çadır çekiyor gerekli görevleri yerine getiriyoruz. Elimizden geldiğince konteyner kentleri çok güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızla beraber düzenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."

Habip, zorlu deprem döneminde kendisine iş imkanı sağlayan Defne Kaymakamlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzedeler, Hatay'da istihdam edilerek konteyner kentleri güzelleştiriyor - Son Dakika

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