Depremzedeler İçin Düzenlenen Konserde Ferah Zeydan Sahnedeyken Düştü - Son Dakika
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Depremzedeler İçin Düzenlenen Konserde Ferah Zeydan Sahnedeyken Düştü

Depremzedeler İçin Düzenlenen Konserde Ferah Zeydan Sahnedeyken Düştü

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde anne ve babalarını kaybeden çocuklar yararına düzenlenen moral konserinde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü. Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Zeydan, konserine devam etti.

01.09.2024 13:09
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HATAY'da 6 Şubat depremlerinde anne ve babalarını kaybeden çocuklar yararına düzenlenen moral konserinde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü.

Hatay Valiliği himayesinde bir iş insanının desteğiyle düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, en sevilen şarkılarını depremzedeler için seslendirdi. İş insanı, Akalın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Hatayspor forması takdim etti. Geceye katılanlar Demet Akalın'a şarkılarında eşlik ederek eğlendi. Akalın, "Hatay. Ne güzeldiniz, yaralar sarılmaya başlanmış, sizi hep iyi görmek isterim. Sizi çok seviyorum ve unutmuyorum" dedi.

Etkinlikte Akalın'ın yanı sıra Ferah Zeydan da sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilerin yanına doğru yürüyen Zeydan sahneden düştü. Şarkıcı, görevlilerin yardımıyla ayağa kalkarak konserine devam etti.

Kaynak: DHA

Demet Akalın, Ferah Zeydan, Hatay, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler İçin Düzenlenen Konserde Ferah Zeydan Sahnedeyken Düştü - Son Dakika

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