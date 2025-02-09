Depremzedeler İçin Hızla İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Depremzedeler İçin Hızla İnşa Ediliyor

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Bakan Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay'daki şantiyelerde 24 saat boyunca konut inşaatı yapıldığını duyurdu.

09.02.2025 11:26
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay'daki şantiyelerden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 422 bin metrekare alanda bin 400 kişilik ekiple bin 213 konut, bin 318 dükkan ve 464 ofisin inşa edildiği TOKİ şantiyesi ile Hatay'daki Emlak Konut GYO şantiyesindeki çalışmaların yer aldığı belirtildi.

Bakan Murat Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Mahallesi'nde görevli TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgenin her yerinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam konutlarına bir an önce yerleşebilmesi için dünyanın en büyük şantiye alanını bölgeye kurdu. TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile konut ve iş yerlerinin inşası 7/24 mesai esasıyla vardiyalı olarak devam ediyor"

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan da şantiyede günde bini aşkın iş makinesi ve 9 bini aşkın personelin aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatay'ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150'ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe de artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremzedeler İçin Hızla İnşa Ediliyor - Son Dakika

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