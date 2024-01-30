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Depremzedeler konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor - Son Dakika
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Depremzedeler konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor

Adıyaman'da 6 Şubat depreminden sonra hızla yapımına başlanılan kalıcı deprem konutlarını gezen depremzedeler, konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor. Depremlerin hemen ardından çadırlara ve konteynerlere yerleştirilen depremzedeler, şimdi ise yapımı süren kalıcı konutlara taşınmayı bekliyor. Adıyaman'da toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı devam ediyor. Şubat'ın ilk haftasında 2 bin 800 konutun hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Depremzedeler konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor
30.01.2024 - 00:11,
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Depremzedeler konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depreminden sonra hızla yapımına başlanılan kalıcı deprem konutlarını gezen depremzedeler, konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkılırken, 20 bin 201bina ise ağır hasar aldı. Depremlerde Adıyaman'da ki yapıların yüzde 68.1'i hasar gördü.

Depremlerin hemen ardından refleks gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, depremzedeleri önce çadırlara, sonra konteynerlere yerleştirdi. Adıyaman'da ki toplam 58 konteyner alanında 32 bin 763 aile konteynerlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde 117 bin 899 kişi barınıyor.

Bir taraftan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirilirken, diğer taraftan kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı sürüyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilmeye hazır hele getirilen konutları gezen depremzedeler evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Konutları çok beğenen depremzedeler biran önce konutlarda yaşamak istiyor.

Şubat'ın ilk haftasında Adıyaman'da 2 bin 800 konutun kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Konutları gezen ve inceleyen Dilan Sönmez, "Deprem nedeniyle evlerimiz maalesef yıkıldı. Şuanda örnek daireleri gezmek için buralara geldik. Gayet güzel görünüyor. Temennimiz biran önce teslim edilmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve insanların yerleşmesidir" dedi.

Konutların yapımından dolayı devlete teşekkür eden Abuzer Akın ise, "Allah devletimizden razı olsun, açıkta kaldığımız için bizi konteynerlere yerleştirdi. Şuanda 4 kişi konteynerde kalıyoruz. Konutları gezdik ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun devletimiz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altundal ise konuşmasında, "Konteyner dar olduğu için milletimiz sıkıntı yaşıyor. Biran önce teslim edilmesini bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Burhan Yolcu isimli vatandaş ise konuşmasında, "Şuan TOKİ'ler yapılıyor. 6 Şubat sabahı bu günleri hayal edemiyorduk. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şuan gördük ki devletimiz verdiği sözü tutuyor. Çok güzel işler yapıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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