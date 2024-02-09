Depremzedelerin Eğitim Merkezi: Hayatı Yeniden İnşa Etmek

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GAZİANTEP, 9 Şubat (Xinhua) -- 19 yaşındaki Semih Birsat Orcan'ın geleceğe dair büyük hayalleri vardı. Fakat geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyini sarsan şiddetli depremler evini, okulunu ve hayatını yıktı.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Orcan, "Depremi yaşadığımız sene, üniversite sınavına hazırlanıyordum. Tabii depremden sonra sınava hazırlanacak ne bir evimiz, ne bir dershane ne de ders çalışabileceğimiz herhangi bir yer kalmıştı" diyor.

Depremlerden sonra ailesiyle küçük bir konteynerde yaşamak zorunda kalan Orcan için hayat zorlaştı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir eğitim merkezinin kapsamlı desteği sayesinde, Orcan artık hayatını toparlamaya çalışıyor.

Orcan, "Hocalarımdan aldığım bilgilerden sonra burayı öğrendik. Burada bir yıl daha sınava hazırlanmayı hedefliyorum" diyor.

Orcan, bu merkezde kendisine fiziksel ve psikolojik bir yaşam alanı yaratmış.

Orcan, "Bir anlamda bizim evimiz konteyner değil de burası diyebiliriz. Ben burada yalnız çalışmıyorum. Bana benzer bir sürü arkadaşım var. Bir kütüphanemiz de var burada. Herkes çalıştığı için bize ekstra motivasyon oluyor" diyor.

Merkez, Gaziantep Valiliği ve bir kalkınma ajansı tarafından ortak yürütülen "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında kurulmuş.

Merkezde danışman olarak görev yapan Emine Kurulur, Xinhua'ya verdiği demeçte, merkezde yetişkinler ve çocuklar için satranç ve robotik kodlama gibi pek çok alanda da kurslar verildiğini söylüyor.

Kurulur, "Buradaki öğrencilerin tamamı konteynerlerde yaşıyor. Ders çalışma ortamları olmadığı için burayı aktif bir şekilde kullanıyorlar" diyor.

Merkezdeki bir başka öğrenci olan Sıla Kudailga, yıkıcı depremin yaşandığı geceyi hatırlıyor.

Kudailga, "6 Şubat gecesi bizim için felaket oldu. Evimizi, her şeyimizi kaybettik. Yakın arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, akraba ve aile çevresinden epey kaybımız oldu. İnsanlar psikolojik olarak çok çökmüş durumdaydı" diyor.

Türkiye'nin güneyindeki 10'dan fazla ilde yıkıma açan iki büyük depremde 53.000'i aşkın kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.

Kudailga, merkezin depremzedelere büyük motivasyon sağladığını söylüyor.

Kudailga, "Bu tür merkezlerin açılmasıyla bir nebze toparlandık. Aksi takdirde üniversite sınavına hazırlanmak bizim için hayal olurdu. Umarım geleceğimiz geçmişimizden daha iyi olur" diyor.